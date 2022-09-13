艾美獎2022︱Zendaya相隔兩年再奪視后　黑色性感晚裝成全場焦點

影視界盛事第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日）在洛杉磯舉行，美國女星Zendaya憑HBO劇《毒癮女孩》（Euphoria）中精湛的演出，以大熱姿態勇奪最佳劇情女主角。

Zendaya於兩年前同樣憑《毒癮女孩》（Euphoria）奪得劇情類視后，今次再奪殊榮Zendaya表示非常感動，更表示希望劇集能夠為正在掙扎的年輕人作治癒之效：「感謝Sam Levinson（劇集創作人）在我不相信自己的時候相信我，我對《Euphoria》最大的願望是它可以幫助治癒人們。我只想對所有與我分享他們的故事的人說聲謝謝。我想讓你知道，任何喜歡Rue或覺得自己是Rue的人，我想讓你知道我非常感謝你的故事，我帶著它們，我帶著它們。所以非常感謝你。」

另外，Zendaya特別挑選了Valentino特別訂造的黑色露肩拖尾晚裝走上紅地氈，將頭髮盤成高馬尾，性感得來又高貴優雅。有大批網民看到Zendaya的造型後，都不禁大讚其魅力，更指她是全場最具星味的女演員。