木偶奇遇記｜真實版本原來勁暗黑扭曲　Pinocchio竟然壞事做盡？

由湯漢斯（Tom Hanks）主演的真人版《木偶奇遇記》（Pinocchio）終於登陸Disney+，電影由《美女與野獸》班底打造，重新演繹這個經典童話。故事透過小木偶Pinocchio去告訴大家真誠、無私的可貴人性，不過原著版本的小木偶竟然是一個心腸歹毒的小男孩。

真人版《木偶奇遇記》已在Disney+上架。（電影海報）

原版的小木偶童話《The Adventures of Pinocchio》出自Carlo Collodi的手筆，始於18世紀的意大利，並由當地報紙連載出版。故事跟童話截然不同，善良的小蟋蟀一開頭便被小木偶用槌仔殺死，更陷害創造自己的「爸爸」Geppetto坐監。

原版的小木偶原來非常暗黑。（劇照）

每當小木偶做壞事都會被懲罰，例如木腳被燒、變成驢仔後皮肉被魚撕破。小木偶極為頑皮，幾乎壞事做盡，就算頻死都不聽仙子勸告，更去到一個名為「玩具之地」的地方可以把他變成人類便離家出走，最後結局更被奸角狐狸和野貓吊死。由於結局太黑暗及恐怖，最終因讀者抗議才將小木偶「起死回生」加插了變成真男孩的結局，但小木偶變成男孩後，回望木偶殘骸時竟然恥笑自己的過去，結局並不想迪士尼版本的溫馨有愛。

有不少人都讚湯漢斯在電影中的演出。（劇照）

那為何恐怖的故事能這麼受歡迎？在原著出版的年代，正正是意大利經歷戰爭後二十多年動蕩之時期，意大利幾經辛苦才由不同勢力結合同一為國。原著的主旨其實是想以教導小孩子服從父權主義，如果不聽話後果會非常嚴重。