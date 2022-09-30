正義迴廊︱改編大角咀弒親案香港三級上畫　再入圍倫敦東亞電影節

早前宣佈入圍倫敦東亞電影節 (競賽單元)、勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語) －最佳男演員」的《正義迴廊》發佈正式海報及先導預告! 電影由金像獎最佳編劇翁子光監製、何爵天首執導筒，劇本取材自2013年發生的轟動全港「大角咀雙屍奇案」。

《正義迴廊》改篇自「大角咀雙屍奇案」案情。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

多位舞台劇演員包括朱栢謙、楊詩敏 (蝦頭) 等有份參演，而其中，影壇新人楊偉倫、麥沛東首次挑戰冷血殺人犯角色!林海峰、蘇玉華雌雄大狀法庭舌戰對峙檢控官周文健，由葉蘊儀、鍾雪瑩、黃宇詩、陳桂芬、區焯文、邱萬城、張凱娸、林善、黃華和組成的九位陪審員互相角力，陷入法律與公義的思辯，令全港影迷引頸以待！

蘇玉華、林海峰於《正義迴廊》裡飾演大律師，舌戰檢控官周文健。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

《正義迴廊》改編自2013年的「駭人弒親案」，張顯宗 (楊偉倫 飾) 聯同友人唐文奇 (麥沛東 飾) 於寓所內殘殺父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，二人皆否認謀殺罪名，兩位資深大律師吳冠峰 (林海峰 飾) 和游嘉莉 (蘇玉華 飾) 分別代表二人上庭辯護，施展各自辯才，揭露出案情中撲朔迷離之處；檢控官朱愛倫 (周文健 飾) 卻質疑二人早已部署殺人計劃，為財謀命似是毋庸置疑。

林海峰於電影中飾演裡飾演為楊偉倫辯護的大狀。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

蘇玉華於電影中飾演為麥沛東辯護的大狀。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

而唐文奇出庭自辯時更把一切指控推得一乾二淨，在一幕幕激烈的法庭辯論下，兩位被告「天才」、「白痴」輪流作轉，究竟兇手是「他」還是「他們」？九位不同背景的陪審員在休息室展開話語權的角力，陷入對與錯的正義思辯中。公義路上，誰能定斷？

九人組成的陪審團於電影中展開對正義的辯論。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

《正義迴廊》未正式上映已先聲奪人，早前不但入圍倫敦東亞電影節（競賽單元），首次銜演出電影的男主角麥沛東憑著戲中亦正亦邪的演出勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽(華語) －最佳男演員 」！

麥沛東勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽(華語) －最佳男演員 」。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

評審之一的陳可辛導演點評:「這個角色一直帶動觀眾的情緒，從同情他，為他著緊、忐忑，後來慢慢看著他感到心寒，後來甚至開始覺得毛骨悚然，我開始質疑自己對角色設定、人物、人性，甚至表演的判斷。一個演員能將觀眾的情緒，和對角色的認知，前後顛倒，弄到大家心情七上八下，極度糾結。《正義迴廊》裏的麥沛東演出既動人，也成功在正邪之間如履薄冰，表達出角色的無力感。」麥沛東坦然：「這是我第一個電影獎項，對我個人的意義非常之大」，又指這個獎項為他日後演藝之路注入強心針，並呼籲觀眾到電影正式上映後入戲院支持《正義迴廊》。

陳可辛高度評價麥沛東於《正義迴廊》裡的演出。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

電影公司今個月起於高先電影院率先舉辦多場優先場及映後談，反應熱烈，全部迅速爆滿！《正義迴廊》由美亞娛樂有限公司出品，高先電影有限公司榮譽發行。