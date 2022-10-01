正義迴廊︱蘇玉華林海峰人生首部三級片　楊偉倫︰殺完人食唔到嘢

香港奇案電影《正義迴廊》早前定於10月27日上映，而電影優先場亦已開放購票，讓觀眾先睹為快，亦令電影獲得極高呼聲。今日（1 /10）電影《正義迴廊》的導演何爵天，攜同林海峰、蘇玉華、楊偉倫及麥沛東出席電視節目《爆谷一周》，接受主持谷德昭訪問。

《正義迴廊》在上映前開放了不少優先場，獲得不少觀眾讚譽。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

谷德昭在節目上稱《正義迴廊》是蘇玉華與林海峰生涯中的「第一部三級片」，兩位被問及題材偏鋒的考慮，林海峰指：「知道阿卵（楊偉倫）、阿東以及蘇玉華會參演，便答應演出。」而蘇玉華亦表示：「開始時還說自會考慮，但突然卻發現自己開始在研讀劇本，亦對故事產生了興趣，於是便決定接拍。」

蘇玉華指自己不知不覺間便對電影劇情產生了興趣，加上有拍檔林海峰，於是便決定接拍。（《爆谷一周》節目截圖）

在《正義迴廊》上映前，已經於《第46屆香港國際電影節》「新秀電影競賽（華語）」組別奪得最佳男演員獎的麥沛東，指開始接觸角色時資料較少、背景比較模糊：「我在網上研究，沒有太多資料，變成我在看他錄影片段裡的肢體動作，模索他的聲音、表情，然後再按劇本的線索，尋找可以加添的元素。」

麥沛東在《正義迴廊》裡飾演唐文奇，更在電影上映前已奪得一項最佳男演員獎。（網上圖片）

麥沛東︰拍完兩星期食唔到肉

電影中，麥沛東飾演的唐文奇有大量執行肢解、處理屍體的戲份，麥沛東表示該段戲份對自己影響最大：「有一個星期，我要拍攝分屍的情節。因為大家一定要預先準備豬骨等食材模仿，一定不是新鮮的味道，然後再煮起上來，那一鼓臭味，我這一生都記得。拍攝完畢後，我過了兩個禮拜才能夠吃肉，那段時間是聞到也不行。」

麥沛東在節目上指，自己拍攝完分屍的劇情，過了兩星期才能吃肉。（《爆谷一周》節目截圖）

蘇玉華亦於節目上分享現場拍攝的氣氛，他表示：「現場非常安靜，我第一次見到阿卵時，我正在化妝，然後便食飯。我拿飯盒時見他走進來，就對他：『阿卵，食飯喇！』他竟然說：『我食唔到嘢喇！我啱啱先殺完人。』那一刻我便知道他正投入角色，要讓他一個人靜一靜。」

蘇玉華借阿卵拍完死人橋段沒法吃飯，表達拍攝現場的氣氛緊張與認真程度。（《爆谷一周》節目截圖）

阿卵亦坦言飾演這一類失常角色，一定程度上會影響自己的心理與心情：「我曾經向白只取經，他指出其實有心理準備便可以了。而隨後我亦拍攝了很多開心的電影，『再沒有對父母懷有憎恨』。」然而被問及會否帶家人到電影院觀映時，阿卵笑言要先考慮一下。

阿卵在節目上提到拍攝《正義迴廊》時所須的專注力。（《爆谷一周》節目截圖）

對原型人物有判斷

至於不少觀眾在觀映後，也會思考電影結尾留下的一大疑團：究竟唐文奇有沒有參與殺人？麥沛東於節目上便提供了一大「貼士」請觀眾入場觀映時留意：「其實導演、阿卵與我三人都有一致的定案，而電影中，我的角色（唐文奇）面對三位律師時，從反應上便能夠看出我們的定案。」麥沛東亦笑指觀眾第一次可能不會發現，所以邀請觀眾入場多看幾次。

麥沛東提示觀眾，如果想知道電影設定唐文奇有否參演殺人，可以留意他面對三位律師時的反應。（《爆谷一周》節目截圖）

真正法庭冇Objection

不僅一眾演員花了許多心思與時間在這部電影中，導演何爵天亦不例外，他在資料搜集期間，發現四大法庭戲常見橋段竟然完全不會於真實法庭內發生：「我花了兩個月的時間聽審，為電影進行資料搜集。發現法庭裡不會稱呼『法官大人』、不會大喊『Objection』（反對）；盤問證人時不會戲劇性地咄咄迫人、走出來站在犯人旁邊指責他，但有時也帶點張力；結案陳詞時亦不會在庭中央踱步，以上都是法庭戲必然出現的畫面，但現實中並沒有出現。」