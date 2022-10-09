專訪｜周家怡李靖筠分享「歎」伊健心得︰明白點解咁多人鍾意佢

笑稱是香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》，由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠（Gladys）、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演。早前兩位女主角周家怡及李靖筠接受《香港01》訪問，談到同場的男神鄭伊健，二人便眉飛識舞，更分享如何「歎」呢位「正」伊健！



兩位戲中是導師學生，但現實相處就似一對好姊妹。（陳順禎 攝）

多年前周家怡已在《隨時候命》跟伊健結片緣，但當年只是小角色，甚少同場。（《深宵閃避球》劇照）

有得練冇得打

戲名叫《深宵閃避球》，問到二人拍攝前對「閃避球」這活動有幾多認識？二人不約而同叫出個數字︰「0！」周家怡︰「我都係一聽先上網查查甚麼是閃避球。」李靖筠︰「我以為是馬騮搶波類型的玩意，直至拍攝前有一個月訓練，由港隊跟我們練習，真係好好玩。練完我一直在想同戲中演員再打，因為同港隊打好冇癮，他們的球速好高，你本能不是避是跑走，接轉咗個波都仲轉緊！」

Gladys遺憾冇得在片場跟隊友真真正正玩一場。（陳順禎 攝）

為電影全片演員都要集訓1個月。（《深宵閃避球》劇照）

到拍攝時，以為可以不斷打，但原來攝影師要求所有鏡頭分開拍，拋波的拋波，接波的接波，不會真真實實地打一場。李靖筠︰「很不爽！」在戲中飾演社工的周家怡，角色本身是有原型人物。周家怡︰「他本身是閃避球港隊教練，亦是社工，因為接觸到一班年輕人而帶他們玩閃避球，我們拍攝時他好多時都在現場，他見到我們的演出都有不少感動，勾起很多畫面。」

兩位提到鄭伊健，便眉飛識舞。（陳順禎 攝）

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雖然各人年紀有點距離，但合作起來絕無代溝。（《深宵閃避球》劇照）

點樣「歎」伊健？

提到與鄭伊健合作，二人都歡喜若狂，更分享如何「歎」這位男神。特別是李靖筠，由不是粉絲，變成迷戀級。「我細個有看他的戲，但不是粉絲，直至今次合作後，終明白點解大家這麼喜歡他，靚仔、冇架子、好謙虛、又會一齊做無聊事，有場戲要他扮風雲，佢都肯。我向來不喜歡靚仔，覺得又姿整又多多事實，但接觸過伊健後完全改觀，他是誇張地友善，好真誠。」而早在劇集《隨時候命》有同場過的周家怡，今次才是正正式式合作。「當年劇集冇這麼多對手戲，今次多群戲，他沒甚麼變化，依然好識照顧大家，係『正』伊健！太太見到我們這些訪問，會高呼大鑊，送羊入虎口。」

周家怡坦言進入養生之年，不再深宵作樂。（陳順禎 攝）

至於深宵時段，周家怡坦言年輕時不單是夜瞓的朋友，更加可以不用睡覺。周家怡︰「我唔止夜晚唔瞓，直頭隔晚瞓，去玩去飲酒去吹水，總之就是不用瞓。直到有一刻，看到自己眼肚愈來愈大，覺得老這回事會發生在自己身上，開始覺得對身體唔住，於是會調校下，唔應該只是玩，要鍚多啲自己，於是一連串的早睡早起、做運動、打坐食素，通通一次過做晒，改變晒。」

Gladys由對伊健沒太大感覺，到現在極有好感。（陳順禎 攝）

雖然有過來人分享，但李靖筠都還未領會，可能還是年輕的關係。李靖筠︰「我是夜瞓，平時要中午12點個腦才會正式啟動，所以如果當日開早上6點開工，我會一直不出聲，到傍晚就會活躍起來，所以深宵生活對我來說是一個習慣。」

鳴謝︰

場地︰PHENOMENON WINE·DINE The AIR (The ONE)

周家怡

化妝︰Herman Ng

髮型︰Vincent Yeung

服飾︰Atsuro Tayama

李靖筠

化妝︰ Angel Mok

髮型︰Zivyeunghair@leonardo3haircorner

服飾︰sandroparis、purplepr