專訪｜周家怡李靖筠分享「歎」伊健心得︰明白點解咁多人鍾意佢

笑稱是香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》,由新晉導演應智贇自編自導,鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠(Gladys)、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演。早前兩位女主角周家怡及李靖筠接受《香港01》訪問,談到同場的男神鄭伊健,二人便眉飛識舞,更分享如何「歎」呢位「正」伊健!



兩位戲中是導師學生,但現實相處就似一對好姊妹。(陳順禎 攝)

多年前周家怡已在《隨時候命》跟伊健結片緣,但當年只是小角色,甚少同場。(《深宵閃避球》劇照)

有得練冇得打

戲名叫《深宵閃避球》,問到二人拍攝前對「閃避球」這活動有幾多認識?二人不約而同叫出個數字︰「0!」周家怡︰「我都係一聽先上網查查甚麼是閃避球。」李靖筠︰「我以為是馬騮搶波類型的玩意,直至拍攝前有一個月訓練,由港隊跟我們練習,真係好好玩。練完我一直在想同戲中演員再打,因為同港隊打好冇癮,他們的球速好高,你本能不是避是跑走,接轉咗個波都仲轉緊!」

Gladys遺憾冇得在片場跟隊友真真正正玩一場。(陳順禎 攝)

為電影全片演員都要集訓1個月。(《深宵閃避球》劇照)

到拍攝時,以為可以不斷打,但原來攝影師要求所有鏡頭分開拍,拋波的拋波,接波的接波,不會真真實實地打一場。李靖筠︰「很不爽!」在戲中飾演社工的周家怡,角色本身是有原型人物。周家怡︰「他本身是閃避球港隊教練,亦是社工,因為接觸到一班年輕人而帶他們玩閃避球,我們拍攝時他好多時都在現場,他見到我們的演出都有不少感動,勾起很多畫面。」

兩位提到鄭伊健,便眉飛識舞。(陳順禎 攝)

+ 2

雖然各人年紀有點距離,但合作起來絕無代溝。(《深宵閃避球》劇照)

點樣「歎」伊健?

提到與鄭伊健合作,二人都歡喜若狂,更分享如何「歎」這位男神。特別是李靖筠,由不是粉絲,變成迷戀級。「我細個有看他的戲,但不是粉絲,直至今次合作後,終明白點解大家這麼喜歡他,靚仔、冇架子、好謙虛、又會一齊做無聊事,有場戲要他扮風雲,佢都肯。我向來不喜歡靚仔,覺得又姿整又多多事實,但接觸過伊健後完全改觀,他是誇張地友善,好真誠。」而早在劇集《隨時候命》有同場過的周家怡,今次才是正正式式合作。「當年劇集冇這麼多對手戲,今次多群戲,他沒甚麼變化,依然好識照顧大家,係『正』伊健!太太見到我們這些訪問,會高呼大鑊,送羊入虎口。」

周家怡坦言進入養生之年,不再深宵作樂。(陳順禎 攝)

至於深宵時段,周家怡坦言年輕時不單是夜瞓的朋友,更加可以不用睡覺。周家怡︰「我唔止夜晚唔瞓,直頭隔晚瞓,去玩去飲酒去吹水,總之就是不用瞓。直到有一刻,看到自己眼肚愈來愈大,覺得老這回事會發生在自己身上,開始覺得對身體唔住,於是會調校下,唔應該只是玩,要鍚多啲自己,於是一連串的早睡早起、做運動、打坐食素,通通一次過做晒,改變晒。」

Gladys由對伊健沒太大感覺,到現在極有好感。(陳順禎 攝)

雖然有過來人分享,但李靖筠都還未領會,可能還是年輕的關係。李靖筠︰「我是夜瞓,平時要中午12點個腦才會正式啟動,所以如果當日開早上6點開工,我會一直不出聲,到傍晚就會活躍起來,所以深宵生活對我來說是一個習慣。」

鳴謝︰

場地︰PHENOMENON WINE·DINE The AIR (The ONE)

周家怡

化妝︰Herman Ng

髮型︰Vincent Yeung

服飾︰Atsuro Tayama

李靖筠

化妝︰ Angel Mok

髮型︰Zivyeunghair@leonardo3haircorner

服飾︰sandroparis、purplepr