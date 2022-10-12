瑞典電影揭成人電影女星辛酸　導演為女主角當剃毛替身

瑞典電影《Pleasure》講述一名年輕女孩為追求當AV女優的夢想，隻身前往洛杉磯發展，但入行後才發現這份職業的種種辛酸，除了新人女主角外，多位著名AV女優都有參演，吸引不少男性「朝聖」。

女主角Sofia Kappel是毫無演出經驗的新人，導演花了不少唇舌去說服對方家人。（劇照）

《Pleasure》為瑞典新進導演Ninja Thyberg的首部長片，改編自她2013年同名得獎短片，講述一名來自瑞典的年輕女孩Bella Cherry，夢想成為頂級AV女優，決心遠赴洛杉磯追夢，但入行後發現脫衣表演只是成功的基礎條件，要在競爭激烈的 AV 產業闖出一片攻，必須要放手一搏及不擇手段。

電影呈現了成人電影演員的辛酸。（劇照）

除了連場大膽性愛場面，電影起用多位著名AV女優亦是一大賣點，不少男性觀眾表示以「朝聖」心態欣賞這部電影。現年24歲的女主角Sofia Kappel是毫無演出經驗的新人，符合女主角入世未深的人設，而導演為了保護她，有一場私處脫毛戲份，甘心代替對方上陣拍攝，相當大犧牲。

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導演受訪表示，拍攝這部電影是為了替AV演員發聲：「停止污名化成人電影演員！他們只是滿足我們幻想的工作者，片中發生在女主角身上的壞事，跟她在鏡頭前做愛無關，而是和有問題的權力結構有關，這種權力結構存在於任何利潤凌駕於團結和同理心的行業裡。」