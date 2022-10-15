海格逝世｜最後訪問稱《哈利》永恆經典　「就算我不在海格都在」

在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中，飾演海格（Rubeus Hagrid）的蘇格蘭演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane），於昨日（14/10）離逝，終年72歲，其經理人未有透露死因。「海格」一角在《哈利波特》中一直佔上重要位置，而去年電影版上畫20周年，HBO拍攝了紀念特輯，羅比亦有現身，並說一段感人肺腑的感受。

羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）飾演海格，形象深入民心。（《哈利波特》劇照）

2021年是《哈利波特》電影版面世20年，HBO GO便推出特輯《哈利波特20周年：重返霍格華茲》。（網上圖片）

2021年是《哈利波特》電影版面世20年，HBO GO便推出特輯《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts），當時除了找來三位主角「哈利波特」Daniel Radcliffe、「榮欣」Rupert Grint及「妙麗」Emma Watson接受訪問外，還有「佛地魔」Ralph Fiennes、「天狼星」Gary Oldman、「奈威」Matthew Lewis及「巨人海格」Robbie Coltrane等16位演員

訪問中提到演繹海格一角，佔了他人生的10年，亦陪伴他的小朋友成長。（影片截圖）

其中「海格」講到能參與電影版演出，深感榮幸，更覺得該電影及角色將會流傳萬世。「這是一個時代的終結，（演繹海格）佔了我人生的10年，亦陪伴我的小朋友成長。這是一部屬於他們這一代的電影。他們會讓自己的下一代繼續欣賞這部電影，所以你好容易會看超過50年。」當時羅比已笑稱屆時自己都應該不在人世。「但不幸地到時我已不在人世，但海格在，肯定會。」現在聽起來倍感婉惜。

羅比最後一日演繹海格戲份，劇組人員跟他道別。（影片截圖）

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羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）是一位蘇格蘭演員兼作家，他入行逾40年，參演作品多達50套。當中他最為影迷熟悉的角色，必定是在《哈利波特》系列電影中飾演海格及在《007》系列電影中飾演Alentin Dmitrovich Zukovsky。前者因巨人形象而深入民心；而後者則是前蘇聯特工，對占士邦恨之入骨。