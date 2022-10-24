邊度都有外星人｜達文西隱居山洞兩年變天才　名畫驚藏外星人樣？

一直都有很多人深信外星人的存在，加上近年有大量機密檔案被公開，證明人類並不是唯一的智慧生物。在過去幾集《邊度都有外星人》都深入探討有關外星人的各種傳聞，除了提及過科學家Tesla是金星人之外，原來達文西都與外星人有著不可告人的聯繫？

邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會 連神明都可能係蜥蜴人化身？

多幅珍貴名畫包括《蒙娜麗莎的微笑》、《最後的晚餐》等，都出自達文西的手筆。達文西除了畫功了得，天文、地理、解剖、哲學、音樂、建築、數學、幾何學、物理、動物學等等都無一不曉。在有歷史紀錄以來的草圖，達文西比科學家Tesla早幾百年前已經設計出滑翔傘、降落傘、直升機、機關槍。

邊度都有外星人｜科學家Tesla係金星人？ 700項發明靠外太空科技

達文西除了畫功了得，天文、地理、解剖、哲學、音樂、建築、數學、幾何學、物理、動物學等等都無一不曉。（節目畫面）

其實《蒙娜麗莎的微笑》及《最後的晚餐》都暗藏了外星人蹤影，下回才分解。（節目畫面）

不過有指達文西並不是一出世就是天才，在24歲前一直平平無奇，直至26歲才脫胎換骨。達文西在手稿中提及自己這兩年都隱居山洞，離開山洞後才開始樣樣精通，靈感爆發及創作了大量驚世作品。外界有人猜測達文西很可能在山洞遇見地心文明的人，而外星文明研究者Tecki就表示在外星人的信息記載，地心生活這一些已沒落的外星文明，包括亞特蘭提斯、蟻人及瑪雅等沒落文明。

達文西比科學家Tesla早幾百年前已經設計出滑翔傘、降落傘、直升機、機關槍。（節目畫面）

達文西畫風非常特別，他的畫作及手稿都是以鏡像書寫。其中如果將名畫《施洗者約翰》重疊對照的話，竟然暗藏外星小灰人的圖像。另外，在13幅出自達文西手筆的畫作中，都出現了不同形態的小灰人及蜥蜴人的樣貌。其實外界對於達文西的神秘身世都了解不深，他一生人留下了300多頁的手稿，都被指是光明會高層人員蓋茲（Bill Gates）在競投買下了收藏，有陰謀論者就認為蓋茲研究手稿留下的科技。

名畫《施洗者約翰》竟然暗藏外星小灰人的圖像。（節目畫面）

至於另一幅在拍賣中以4億美元（約36億港元）出售的名畫《救世主》，竟然暗藏天國位置的秘密。在畫中的水晶球上面的三點，研究者指出這三點對應了獵戶座腰帶的三顆星星。而這三顆星星亦與埃及三個金字塔的位置，更被認為流傳古老預言，是人類的救世主將降臨世界。

《救世主》中水晶球上面的三點，對應了獵戶座腰帶的位置。（節目畫面）

如果將《救世主》分左右對照的話，左邊反射重疊後，衣服上分別顯示了人類閉合式的DNA及人類的頭骨。而右邊的反射重疊圖就顯示出開放式的外星人DNA，下面的圖案就畫出了外星人的頭形。

（節目畫面）

再配合「救世主」主題及古老預言，達文西當年可能接觸了小灰人，加上小灰人將高科技及學識智慧給予了達文西，才將小灰人當做是「救世主」或「神」。而善良的外星人所公開過的資料及解說中，曾經指出在幾十億年前的星球大戰時期，蜥蜴人的據點正正就是在獵戶座腰帶。