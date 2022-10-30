卧底的退隱生活｜唐詩詠自由身演電影　謝安琪稱女兒見MIRROR精神

港產黑色動作喜劇《卧底的退隱生活》今日（30日）舉行開鏡拜神儀式，由《殺出個黃昏》導演高子彬，攜同謝安琪（Kay）、鄧月平、ANSONBEAN、唐詩詠及鄭丹瑞等主演，祈求拍攝順利，票房大好。電影以近年罕見的女黑俠為題材，謝安琪、鄧月平飾演的母女將會為正義滅罪，上演連場武打激鬥。

《卧底的退隱生活》今日（30日）舉行開鏡儀式，導演高子彬攜同謝安琪、唐詩詠、鄧月平、ANSONBEAN及鄭丹瑞等一眾主演出席儀式。（梁碧玲 攝）

保養得宜的「逆齡人妻」謝安琪與鄧月平在電影首次合作便飾演母女，謝安琪笑指：「我真的『生得佢出』，我本身年紀頗大，有這麼大個女也很符合現實。」而鄧月平則笑指阿Kay很後生，完全看不出歲月痕跡。

謝安琪與鄧月平在《卧底的退隱生活》裡飾演母女，謝安琪逆齡保養得宜，鄧月平亦稱讚非常後生。（梁碧玲 攝）

謝安琪在戲中飾演一位隱退的警隊之星，與女兒鄧月平隱居於大澳裡，阿Kay笑指雖然良久未有參演電影，也非常輕鬆：「我平時做戲比較易緊張，但今次的拍攝團隊非常融洽，加上不少戲份在大澳拍攝，所以感覺十分悠閑。」

久未參演電影的謝安琪指《卧底的退隱生活》拍攝壓力不大。（梁碧玲 攝）

鄧月平與謝安琪、唐詩詠在戲中有不少動作武打戲份，三人大打空手道，而阿Kay笑指他們已「經歷過生死」，一同捱過訓練的過程。鄧月平雖然曾於過程中受「工傷」，但反而高興地表示：「聽講在拍攝期間『見紅』，會令電影更收得，希望真的可以票房大好！」

鄧月平指在拍攝期間「見紅」，希望能令《卧底的退隱生活》票房大好。（梁碧玲 攝）

早前從TVB約滿，唐詩詠參演回復自由身後的首部電影，自言壓力不大：「以前比較難出現這樣的組合，感覺很難得。而電視劇與電影的演繹方法雖然不同，但已經摸索到竅門。」

唐詩詠約滿後首次以自由身參演電影《卧底的退隱生活》，自言已掌握電視劇與電影的演繹分別。（梁碧玲 攝）

日前啟播的電視劇《季前賽》裡，張繼聰在劇中飾演教練，戲份發揮甚多。謝安琪表示自己有集集捧場，但家中的小影迷卻另有焦點：「我的女兒比較留意Mirror成員，見到Anson Lo（盧瀚霆）便精神，而戲中姜濤的日本學生造型亦非常殺食，變相只有我長期捧張繼聰場，他們通常會先去睡覺。」