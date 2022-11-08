占士根社交媒體開放討論　宣布DC超能宇宙三大方向同Marvel打對台

首位跨越Marvel與DC電影宇宙的創作人占士根（James Gunn），先後執導過漫威電影宇宙電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列及DC電影宇宙的《自殺特攻》（The Suicide Squad）。

執導過《銀河守護隊》電影系列及《自殺特攻》的導演占士根，成為首位跨越Marvel與DC兩大超級英雄電影宇宙的創作人。（Getty Images）

《自殺特攻》的導演占士根（左二），在DC電影宇宙發揮不下於Marvel的《銀河守護隊》，大受影迷歡迎。（Getty Images）

自從占士根擔任DC工作室的CEO後，與拍檔Peter Safran銳意參考Kevin Feige在Marvel的發展模式，增強DC作品的流通性、品質及產量。日前，占士根在社交媒體平台Twitter開放討論，向DC影迷收集發展前景的意見及宣布DC超級英雄電影宇宙未來的發展大方向。

占士根於社交媒體上開放與DC粉絲及影迷討論未來的發展進展。（占士根Twitter截圖）

經過一輪討論，占士根在社交媒體上表示拍檔Peter Safran與自己已聽到影迷們的意見，雖然他們的時間有限，但承諾未來數年會繼續聆聽他們的意見。占士根亦指出：「我們的着眼點將會集中在如何推動DC已有的故事，打造全新的DC超級英雄電影宇宙，並會善用電影系列、劇集及動畫三大方向，同步進行擴展。」

DC相信會繼續開發正義聯盟等已啟動的電影及人物。《薩克薛達之正義聯盟》電影劇照。（imdb）

相信動畫版DC超級英雄劇集及電影亦快將回歸。《正義聯盟》動畫劇照。（imdb）

據外媒報道，DC未來發展將不會限於推出電影作品，參考Marvel在Disney+串流平台的模式，夥拍HBO Max串流平台，推出與電影作品敘事上互相增補的電視劇與動畫作品。而占士根更驚喜地表示，將會引入近年影視作品流行的「多元宇宙」槪念，意味曾經出現於DC超級英雄漫畫《兩個世界的閃電俠》（The Flash of Two Worlds）的多元宇宙觀將會有望於大銀幕或電影作品裡拓展。