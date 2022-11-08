獨家翁子光回應誰是K先生　「講嘢仲要咁簡潔……好難估咩」

由翁子光監製，新晉導演何爵天執導，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、周文健主演的電影《正義迴廊》，自上月（27日）上映以來，票房奇蹟地迫近1000萬。昨晚（7日）身為監製的翁子光，便發長文憶述拍攝過程之艱辛，其中最引起網民關注是慷慨借出100萬元的K先生，到底是誰？坊間便以不同理據推算到底是古天樂？還是郭富城呢？



《踏血尋梅》導演翁子光，今次擔任《正義迴廊》監製，「我不敢說，我當自己只是打雜，幫手執頭執尾。」(資料相片)

翁子光在長文中提及，電影《正義迴廊》在籌集資金時艱苦處處，最後更決定放棄購置納米樓的心願，將首期撥作電影首階段投資資金。雖然首期都出埋，但距離開拍的成本仍有距離，到最後仍差100萬，在這關鍵時刻，翁導想起一位「一直對他錯愛」的K先生。「我膽粗粗打電話問了K先生，他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬，佢電話裡只是說了兩句﹕『聽日過數。』和『不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」

翁子光昨晚在個人社交平台貼上千字文。（網頁截圖）

自文章登出後，坊間出現多方揣測，到底「K先生」是誰？大家都在爭論到底是古天樂（Mr. Koo）還是郭富城（Aaron Kwok），就有關傳聞，《香港01》聯絡上翁子光，作獨家回應。

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翁子光︰「我見網上好多揣測，其實我係唔想騷擾到朋友，郭先生當然係我好朋友啦，甚至係我伯樂，但我想說未合作過的人不代表不是好朋友，我主動去請那位朋友幫忙，當然係因為人哋本身有投資開電影㗎啦，其實……講嘢仲要咁簡潔……好難估咩……」由此可見，雖未合作過的古天樂，都是翁子光的好朋友，而且古生說話向來簡潔，答案真係呼之欲出。