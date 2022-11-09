《正義迴廊》票房衝破千萬　林海峰︰正義迴響　蘇玉華︰感動感恩

電影《正義迴廊》，由翁子光監製，何爵天執導，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、周文健及林海峰主演，上映至今日 (9/11) 第13天，累積票房衝破1000萬，走勢凌厲，一眾演員紛紛回應喜訊。

電影上畫13日，票房破1000萬。（網上圖片）

導演何爵天感謝廣大觀眾支持：「《正義迴廊》係我首部長片，得到監製翁子光嘅信任，咁多位實力派演員傾力演出，台前幕後一齊努力，真係非常非常感謝各位支持！ 作為一套三級電影，可以得到呢個成績，係非常難得，所以非常感謝各界觀眾嘅支持。嚟緊嘅日子會繼續同演員到各區戲院做分享，希望到時會見到大家！」

監製翁子光、導演何爵天、蘇玉華及周文健紛紛出席謝票。（電影公司提供）

對於票房破千萬，監製翁子光表示：「不敢妄想2000萬或者更多，感恩很多喜歡這電影的觀眾，有啲甚至睇咗幾次，實在是很大的恩情！能喚起大家愛看港片的熱情，導演跟我一樣都好開心！當然我也會繼續逼使導演繼續拉著演員一起謝票，在電影院親近一下各位觀眾，其實是我們比觀眾更加幸福。」

楊偉倫（右2）與麥沛東（左2）在《正義迴廊》的表現備受讚賞，被指有望問鼎來年香港電影金像獎的演員獎項。（劇照）

麥沛東︰多謝大家肯定

一眾主演獲悉喜訊後，亦紛紛回應喜悅，男主角 楊偉倫：「一千萬當然好振奮！既然過到一千萬，目標要再放遠啲！但無論幾多萬都好，都要多謝每一位入場觀眾！希望之後會更多更多人入場支持！」麥沛東：「多謝大家嘅肯定，希望大家繼續入戲院支持我哋，希望更多人可以見證到《正義迴廊》台前幕後整個製作團隊嘅努力成果。」

蘇玉華於電影中飾演為麥沛東辯護的大狀。（《正義迴廊》電影劇照）

蘇玉華：感動、感恩、感激

蘇玉華：「感動、感恩、感激！我愛每一位入場支持「正義迴廊」嘅觀眾，係你哋令我相信呢個世界真係有奇蹟嘅！」周文健：「恭喜翁監製，何導，所有幕後人和演員有份參與正義迴廊這部好電影！謝謝大家肯侵埋我玩！Cheers ！」林海峰：「正義迴響！」

葉蘊儀：「衝過千萬票房當然非常開心，期待更多嘅千萬來臨，香港好電影加油！最後多謝所有入場的朋友及大家的口碑推介。」楊詩敏 (蝦頭)：「好開心！ 好似攞咗「最佳整體演出獎」一樣！ 票房繼續上！」