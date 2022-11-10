香港亞洲電影節｜《回首爾後》導演分享　改編被領養孩童回國故事

《第19屆香港亞洲電影節HKAFF》踏入第二週，更多亞洲好戲陸續放映，當中包括邀請到《回首爾後》導演周戴維（Davy Chou）親身出席映後談，與影迷近距離交流！

柬埔寨裔法國導演周戴維，親自來港進行分享會。(電影節提供)

過去兩年，由於疫情關係，未能邀請影人親身來到香港和一眾影迷見面，今年終於邀請到《回首爾後》（Return to Seoul）的柬埔寨裔法國導演周戴維（Davy Chou）來港出席放映後的對談，分享了這部電影的創作契機。周戴維︰「電影取材自我一位法國好友，她自小便被送離韓國，在法國長大。2011年當我首次到韓國出席電影節時，她一同前往，期間帶著我和她韓國生父見面。我目擊了她與生父的相處，那種強烈的情緒，對我有很大衝擊，感受很深。」

電影找來法籍韓裔視覺藝術家Park Ji-min飾演女主角Freddie。（《回首爾後》劇照）

這與周戴維自身的背景也有相似的地方，他在法國出生和長大，25歲才首次踏足柬埔寨，所以對於身份，對於根，對於歸屬感，也有切身的感受。電影找來法籍韓裔視覺藝術家Park Ji-min飾演女主角Freddie。周戴維︰「她是我朋友的朋友，不是演員，我們的第一次見面在咖啡廳，三小時後我便決定由她來演Freddie。她和我的成長相似，小時候隨家人移居法國，我在她身上看到Freddie的影子 — 各種情感，憤怒、掙扎、活力，或許是我們相似的經歷產生了共鳴，也讓她更理解這個故事，最終答應演出。她的表現也很出色，在鏡頭前演出自如，令人讚嘆！」

導演也是在法國出生和長大，25歲才首次踏足柬埔寨，所以對於身份，對於根，對於歸屬感，也有切身的感受。（《回首爾後》劇照）

導演在完場後也和一眾青少年評審見面，他很高興香港亞洲電影節設有青少年評審，培育年青一代對電影的熱情，讓電影文化繼續傳承。

《回首爾後》故事講韓國經濟起飛前，貧窮戶將兒女送給外國人哺養不甚罕見。當年因此而被送到世界各地的孩童，不少都希望找回自己的身份和歷史。然而，在法國成長的她，與親生父母有著全然不同的文化，使得這趟遠赴韓國的尋根之旅引發出更深層的身份思考。當中的黑色幽默，亦娓娓道出主角的格格不入和倔強。歷時八年製作，導演延續前作的主題，細膩入微地探討在大起大落的時代下，不同人物內心的瓜葛。新晉演員Park Ji-min把角色的堅韌、叛逆和脆弱，詮釋得淋漓盡致，塑造出令人眼前一亮的女性形象。