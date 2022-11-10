毒舌大狀︱賀歲上映子華神海報曝光　眾星大鬧法庭被阿Dee訓斥

2023年上映的強勢賀歲律政電影《毒舌大狀》，由吳煒倫編劇及執導，黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤、王敏德、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男主演，並由林保怡、谷德昭友情演出，一場激動人心，讓觀眾驚喜萬分的法庭攻防戰，將於新片《毒舌大狀》中震撼呈現。

黃子華「毒舌之神 強勢降臨」版電影海報曝光，並宣布電影將於2023年賀歲檔期上映。《毒舌大狀》電影海報。（電影公司提供）

子華以「毒舌之神」造型於電影海報曝光，在戲中飾演鐵嘴毒舌，攣都可以拗番直，落力幫助平民大眾，猶如神的化身一樣，雖然子華神金盆𠺘口，但看他戲中毒舌上身，並打着「是非不在金銀，公道自在人心」旗號，他金口一開，可以幫大家出啖氣！日前正式宣布《毒舌大狀》將於農曆新年賀歲檔強勢跟大家見面。

黃子華於《毒舌大狀》裡飾演一位大律師，專門幫助平民大眾，大打「是非不在金銀，公道自在人心」的旗號。《毒舌大狀》電影劇照。（電影公司提供）

繼早前子華神首條預告後，到阿Dee同眾星出招，阿Dee在宣傳片中介紹主角之一的子華神，以獨特的語言偽術數盡他賤格又抵死的一面。阿Dee指作為大狀的子華毒舌但宅心仁厚、低調但受萬人景仰、能將正義女神賜俾人類的法律運用得出神入化，而他最獨到之處便是能將語言偽術發揮到極致，令阿Dee都不禁反問：「他究竟是神的化身還是地獄來的使者？」

阿Dee何啟華在宣傳片裡介紹黃子華時，不禁反問：「他究竟是神的化身還是地獄來的使者？」《毒舌大狀》電影劇照。（電影公司提供）

此外，《毒舌大狀》的王丹妮、廖子妤、阿Dee、楊偲泳以及栢天男更炮製一條全新宣傳片，搞鬼地做盡院內禁事，例如：王丹妮和楊偲泳在法庭上喧嘩兼講電話、廖子妤擺甫士開閃光燈自拍、栢天男更自帶咖喱牛腩飯開餐，最終全部都被大狀上身的阿Dee訓示。宣傳片寓意戲院跟法庭一樣，提醒大家請勿玩電話及自攜外來食物，並須遵守規則、安靜地欣賞好戲。

不過戲中連師爺牌都未有的阿Dee突然大狀上身，對一眾犯規的人指手劃腳，雖然阿Dee提點正確，但卻引來一把「神」的聲音，子華滿有威嚴訓斥阿Dee：「你師爺牌都未有就扮大狀，告你藐視法庭拉你。法庭之內不准喧嘩、不准聽電話、不准玩手機、更加不准外帶食物。」阿Dee最後補充提醒觀眾記得睇戲時要專心，不要騷擾到其他觀眾。