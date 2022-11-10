郭富城唔認係「K先生」？ 　強調自己冇投資電影：答案水落石出啦

郭富城（Aaron）今日（10/11）現身尖沙嘴出席珠寶首飾品牌活動。港產三級片《正義迴廊》於上月（27日）上映，至今兩星期，票房奇蹟地逼近1000萬。身為監製的翁子光，便發長文憶述拍攝過程之艱辛，而當中最引起網民關注的是慷慨借出100萬元的K先生，有網民認為Aaron就是K先生本尊，Aaron在接受《香港01》訪問時，就此回應：「K先生係投資電影人，但係我唔係投資電影嘅人，咁就水落石出啦。」他又表示：「我諗K字頭，大家第一個反應都應該唔係我啦，我又唔係投資電影，我只係做幕前嘅嘢。」

Aaron今日現身尖沙咀出席活動，引起不少歌迷尖叫。（葉志明攝）

最近很多新進導演湧現，不少藝人都會零片酬拍攝以示支持，而郭富城表示自己一直都有這樣做：「我支持新導演講緊已經有10年時間，我都有同經理人講，冇可能比無限量嘅支持佢哋，只可以有限度嘅budget去支持，演員能夠做嘅嘢就係減片酬，將片酬盡量壓低啲盡量去幫新晉導演。」不過Aaron表示會與導演溝通，了解他們是否值得投資：「唔可以盲目支持」。另外，Aaron今日更透露已經入紙申請紅館演唱會，正等待批核，預約將會在2023年中下半年舉行。

Aaron認為講起K先生，第一個諗到嘅應該唔會係自己。（葉志明攝）

雖然距離聖誕節還有一段時間，但是Aaron已經想好如何與家人度過：「呢幾年我都會扮聖誕老人，着晒衫、戴晒帽、掛埋鬍鬚，假肚都有，靴都着埋，我會用國語同佢講『摸摸我的鬍子』，囡囡認唔到啊，佢真係覺得聖誕老人嚟咗，佢哋好開心，所以今年我都好期待繼續扮落去。」