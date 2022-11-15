正義迴廊｜蘇玉華與老公傾情節到凌晨　林海峰談減片酬︰遲早攞返

香港奇案電影《正義迴廊》已經上映，並在13日內大破1000萬票房。今日（14日）電影一眾台前幕後舉行慶功宴，並宣布電影已經錄得1700萬票房，直迫2000萬「最低回本價」。蘇玉華與林海峰在《正義迴廊》裡分別飾演為兩位被告辯護的大律師，在法庭上演連場激辯，成為領導法庭線戲分的重要主演。

林海峰（左二）及蘇玉華（右一）在《正義迴廊》裡分別飾演兩位被告的辯護律師。（莫匡堯 攝）

《正義迴廊》導演何爵天於慶功宴上揚言，在電影達至2000萬票房之際，將會公開電影的部分已刪剪片段。蘇玉華與林海峰於慶功宴上接受訪問時，蘇玉華表示：「具體的刪減片段要由導演決定，因為我們最原始剪輯版本長達五小時！所以導演究竟會選擇甚麼片段公開，我也非常期待！」而林海峰則幽默地表示：「可能要請導演開機再拍一些片段，到時票房一再破紀錄，我怕不夠刪剪片段招呼大家！」

林海峰與蘇玉華希望《正義迴廊》在世界各地上映，到時亦希望可以到場答謝各地觀眾的支持。（莫匡堯 攝）

2022年香港電影票房紀錄不斷被刷新，不少電影均斬獲佳績，林海峰被問及目標成績時表示：「我希望起碼能夠到英國謝票，這是我的目標，如果能夠到英國、澳洲、美加等地謝票，我們亦會義無反顧地參與，最好能夠謝票謝到全世界！」蘇玉華亦補充指：「英國已經有不少場次，亦場場爆滿，接下來澳洲、美加的上映亦已洽談，所以全世界很快能看到《正義迴廊》。」

林海峰笑指自己的肌肉每星期也於海灘上分享，蘇玉華的泳衣照比較矜貴。（莫匡堯 攝）

不少票房大收的電影，主演們都會大派「福利」回謝觀眾，林海峰笑指：「我隨時都準備好！如果派福利的話，每人亦會供獻一點。我們會『攞啲皮膚出嚟畀大家分享』！」林海峰近年勤於運動，被問及會否「騷肌」讓影迷大飽眼福，他笑指：「其實我的肌肉每個星期都在海灘免費展示，隨便大家看，不怎麼『矜貴』，阿蘇的反而矜貴，穿着律師袍讓大家非常有遐想！」而蘇玉華亦指：「其實我剛剛去完泰國，也拍攝了不少！」林海峰則大開玩笑：「蘇玉華泳衣照，攝影師當然就是潘燦良吧！」

蘇玉華指自己與丈夫潘燦良「二刷」《正義迴廊》後，一直討論到凌晨三點。（《正義迴廊》電影劇照）

蘇玉華表示丈夫潘燦良已「二刷」《正義迴廊》，林海峰笑問評價如何時，蘇玉華則表示：「我們第二次是在IMAX大銀幕觀映，能夠留意到更多細節，回家後討論到凌晨三點，試想我們平時十二點便睡覺，所以這部戲給我們的效果非常震撼。」

林海峰盛讚《正義迴廊》每一位演員的表現均非常出色，笑指早知自己不要接拍。（《正義迴廊》電影劇照）

林海峰亦提到：「如果我看過每個演員都演出的話，我應該不會笨到接拍，因為每個都做得太好了！」早前翁子光發文章感謝林海峰仗義接拍《正義迴廊》，一句「錢免談」便到場拍攝，林海峰笑指：「那些不要再提了，我遲早會問他們拿錢！這些算甚麼（功勞）！」

林海峰仗義而低調，被問及是否為《正義迴廊》義演時，笑指「遲早問佢哋攞返錢！」。（莫匡堯 攝）

而麥沛東的《正義迴廊》一段庭上作供片段成為網絡熱話，被網友截圖成為迷因（Meme），林海峰便笑指：「其實周圍都是麥沛東的影子，每個人都『屈我啦！屈我啦！』，不論學校抑或公司，每個人都一樣！變成傳染病了！我猜拜年也會一樣，說恭喜發財，也會回應『屈我啦！屈我啦！』」