李安捧自己個仔拍《李小龍》　「他是東方與西方之間的橋樑」

根據《Deadline》網站獨家報導，隸屬索尼影業的製片公司3000 Pictures將與台灣導演李安合作，開拍以華人武打巨星李小龍（Bruce Lee）的電影《李小龍》，更落實由32歲兒子李淳主演。

李安與兒子李淳，在1016年的《比利·林恩的中場戰事》，已在爸爸的鏡頭下登場。。（視覺中國）

2000年憑電影《臥虎藏龍》榮獲奧斯卡最佳外語片的導演李安，向《Deadline》表示對李小龍這個人物深感興趣，特別是他成為中西文化的橋樑。李安︰「李小龍以不完全是美國人，或是中國人的身分而廣為人接受，他是東方與西方之間的橋樑，讓全世界認識中國功夫。」李安又指，他既是一名戰鬥科學家，亦是一名具象徵性的表演藝術家，將武術與動作片帶出一場革命。「我一直想述說這位出色、獨一無二的人物：他才135磅（約61公斤）的身驅，卻擁有非凡力量，並且透過孜孜不倦的努力，讓不可能的夢想成為真實。」

李淳為角色秘密訓練3個月，圖為2018年12月演舞台劇的狀態。（FB@李淳 Mason Lee）

兩星期前出席金馬獎，雖然未有騷肌，但似乎已健碩不少。（FB@李淳 Mason Lee）

據知李安已低調地為電影做前期工作，亦早已安排李淳秘密為角色訓練了3年，在疫情期間亦無礙進度。今次是李淳第一次當主角，李安曾執導的《比利·林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk, 2016），李淳亦有飾演一角，但戲份不多。較重戲份的是參與電影《智齒》（2021），飾演林家棟的下屬。

《智齒》改編自內地小說作家的同名作品，李淳有參與演出。（林迅景攝）

(《智齒》劇照)

3000 Pictures高層表示：「《李小龍》是李安長久以來想拍題材之作，他是時代裡最重要的一位真實動作英雄。」(劇照)

製片公司3000 Pictures高層表示：「《李小龍》是李安長久以來想拍題材之作，他是時代裡最重要的一位真實動作英雄，所有3000 Pictures影業的員工，都因為能參與這部電影而感到榮幸。」