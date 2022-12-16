世界盃｜阿根廷主將女友原來係「龍女郎」　網民︰奪冠有變數！

本屆卡塔爾世界盃話咁快又來到尾聲，決賽阿根廷對法國，相信大家都好期待見到美斯退役前圓夢或是法國蟬聯冠軍，結果在接下來的星期日晚就有分曉。

兩隊人馬都有一定實力，哪一方能勝出實在難以估計，不過近日有網民發現，阿根廷其中一位主力球員的女友或會影響賽局，全因她是「龍女郎」，曾跟成龍合作拍電影，究竟係邊一位呢？



阿根廷勢如破竹殺入世界盃決賽，作為陣中主將的美斯與迪保羅居功不少。（IG圖片）

日前迪保羅在IG放閃，力證跟Tini Stoessel情未變。（IG圖片）

阿根廷中場球員迪保羅（Rodrigo De Paul）有位人氣歌手女友Tini Stoessel，二人去年開始交往，早前曾傳出分手，不過男方日前在Instagram晒恩愛合照，多謝女友在阿根廷敗給沙地阿拉伯後，特意來到卡塔爾為他打氣，證明這段戀情仍然穩定。

Tini Stoessel是阿根廷人氣歌手，IG粉絲接近2千萬。（IG圖片）

現年25歲的Tini Stoessel是童星出身，曾參演拉丁美洲迪士尼頻道的劇集，並因此而人氣急升，現時她是阿根廷的人氣歌手，IG粉絲人數高達1936萬，名氣比男友迪保羅還要高。

呢張合照令不少網民認為阿根廷奪冠有變數。（網上截圖）

值得留意的是，Tini Stoessel參演了成龍自編自導自演電影《我的日記》（The Diary），有指這部片是房祖明的復出之作，演員名單仲有劉德華、王力宏、錢嘉樂及陳奕迅等，於2019年進行拍攝，至今仍未確定映期。

之前網上瘋傳很多世界盃出局球隊的主將，都曾經跟成龍合照，現在發現迪保羅女友跟成龍合作過，有網民笑言阿根廷奪冠或有變數。

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