贖夢︱許恩怡與母親柏安妮練戲讀對白　母女未能同框︰佢唔肯復出

由張家輝身兼導演、編劇與主演的電影《贖夢》，邀請到前往荷里活發展多年的陳法拉回港飾演女主角，並與劉俊謙、朱晨麗、袁富華及許恩怡（Natalie）等合作。《贖夢》由香港電影發展局「電影製作融資計劃」資助拍攝，電影今日（20日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

張家輝執導的新戲《贖夢》，由張家輝、陳法拉、劉俊謙、朱晨麗、袁富華與許恩怡（後排左二）等主演，今日舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

早前參演林超賢執導的電影《爆裂點》，與張家輝合作的許恩怡，亦有參演張家輝執導的作品《贖夢》。許恩怡於開鏡禮上接受訪問時表示，沒想到能再跟張家輝相遇：「張家輝不算是演藝圈最熟的人，但想不到這麼快便能夠再見，並再度合作，感覺很開心。」她續指：「在戲中與張家輝的對手戲不多，反而與Terrance（劉俊謙）多對手戲。」

許恩怡於《贖夢》開鏡禮上接受訪問。（葉志明 攝）

能夠與劉俊謙演對手戲，相信是不少少女的夢想，許恩怡表示對他的第一印象甚好：「Terrance很溫柔、很Gentle。」她又笑指：「以前有看過他的作品，但印象不算深，我小時候真的甚麼都不看！」而Natalie亦表示，今次的角色相比以往更富細節：「以前都是做一些少女、學生角色，但今次有些不同，比較暗黑。」

許恩怡透露自己與劉俊謙的對手戲份較多，大讚對方溫柔與gentle。（葉志明 攝）

為了演好角色，許恩怡接到劇本後，隨即與演戲經驗豐富的媽媽柏安妮練戲：「我有向媽媽請教，特別是講台詞的部分，請她為我理順一下。有時我口音不準，就請她先講一次，然後我聽一句、講一句。」而Natalie又透露媽媽沒有復出的打算：「她不肯復出，我也不知道為甚麼。」被問及對兩母女同框演出的幻想，許恩怡笑指：「不好吧……應該會尷尬。」

許恩怡透露接到劇本後，有立刻請教媽媽柏安妮。（葉志明 攝）

對於母親的演出，許恩怡亦表示自己只看過其中一部，亦沒有嘗試與自己進行比較：「沒有比較，始終年代不同，我們各自也有不同。只是入行的故事有點相似，媽媽因為溜冰而被邀請演戲，我則因為跳舞。」對於母女各自為兩代觀眾的女神，許恩怡被問及覺得自己與母親的顏值比較，她隨即笑指：「NO！NO！NO！沒有誰比較靚！」

許恩怡外型非常甜美可愛。（葉志明 攝）