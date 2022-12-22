《贖夢》特技演員Lauria胡嘉盈斯文外貌反差大　「招牌動作踢腿」

由張家輝身兼導演、編劇與主演的電影《贖夢》，邀請到前往荷里活發展多年的陳法拉回港飾演女主角，並與劉俊謙、朱晨麗、袁富華及許恩怡等合作。《贖夢》由香港電影發展局「電影製作融資計劃」資助拍攝，電影今日（20日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

張家輝執導的新戲《贖夢》，由張家輝、陳法拉、劉俊謙、朱晨麗、袁富華與許恩怡（後排左二）、Lauria胡嘉盈（後排右一）等主演，今日舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

《贖夢》的一眾幕前班底裡，除了觀眾熟悉的電影與電視演員外，亦包括動作特技演員Lauria胡嘉盈。Lauria於開鏡禮上接受訪問表示：「其實我已經不記得是第幾部參演的電影作品，但也不算太多，因為也算是剛以演員的身份開始工作，一直以來都以動作特技為主。」

Lauria胡嘉盈於《贖夢》開鏡禮上接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

身處轉型期間，Lauria的演出經驗相比許多新晉演員更豐富：「《贖夢》也並非我首次純以演員身份參與的電影，但必定是最有機會發揮演技的一部，因此也感謝導演的揀選。」在電影以外，Lauria亦積極於各表演場域留下身影：「從前做動作特技及替身，主要集中於電影與電視劇，偶然也會接觸到廣告。」

Lauria胡嘉盈曾於電影、電視劇與廣告中，留下不少身影。（葉志明 攝）

對Lauria而言，一直以演藝界作為發展目標：「從小已經接觸表演藝術，例如舞蹈、武術與醒獅的範疇，所以自小也知道自己熱愛表演，將會進入這行。」所謂「台上一分鐘，台下十年功」，Lauria的武術根底非常紮實：「我起初學少林武術，現在比較多接觸泰拳，因為拳腳動作較為多被派上用場。」

Lauria胡嘉盈的武打特技招牌動作為踢腿。（葉志明 攝）

在眾多武打動作裡，Lauria也有自己的一道殺手鐧：「我的招牌動作會是踢腿，踢腿是我做得比較好的一項。」導演張家輝在訪問中曾提到《贖夢》與家庭、精神病的題材相關，但Lauria亦不乏發揮的機會：「今次沒有太多機會用到武打部分，但仍然有很多動作場面，對體能要求甚高。」

Lauria胡嘉盈於《贖夢》裡與廿四名成員Brian有不少對手戲份。（葉志明 攝）

談及視為目標進發的偶像，Lauria表示：「當然有！以楊紫瓊為例，她是選美、武打及動作演員出身，由早期拍攝開始，她已經親身做自己的動作特技，所以我也想朝她這個方向進發。」雖然現階段暫時未有深入觀眾印象的作品，但她雀躍地表示：「希望可以盡快有自己的代表作，我也十分期待！」

Lauria胡嘉盈視楊紫瓊為偶像，希望朝一樣的方向進發。（葉志明 攝）

武行一向由男性主導，Lauria在一眾男子漢之間亦找到自處的方法：「我都是做自己吧，因為自己十分好動，經常也跳跳扎，所以對我來說並沒有問題或難度。」Lauria甜美的外貌與動作武打演員的身份反差甚大，但她卻從未被輕看與欺負：「應該不會被人欺負，我想可能男生反而會比較怕我欺負他們！但其實大家的相處也甚愉快。」