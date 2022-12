Marvel回顧︱盤點第四階段五大遠古神器　梁朝偉十環威力僅排第二

Marvel超級英雄宇宙第四階段以2022年《銀河教護隊 假日特別版》(The Guardian of the Galaxy Holiday Special)作結,2023年將以重槌作品《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)開啟第五階段。回顧第四階段作品,Marvel在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)後,以第四階段作為過渡,推出一系列電影及電視劇作品,以介紹一眾有潛質接棒復仇者聯盟的成員,並為第五六階段新一輪危機作準備。

終局之戰後,Marvel的發展傾向遠古神話傳說及魔法與巫術力量。(《復仇者聯盟4:終局之戰》電影海報)

在Marvel電影宇宙的首三階段中,集中開發具有宇宙起源力量的六粒寶石,作為威力最強的寶物。而第四階段中,在科技武器以外,電影宇宙亦推出不少「遠古神器」,當中不少已於電影或電視劇裡發揮力量,亦有神器實力為未知之數,更與往後推出的超級英雄有重大關聯。

在無限寶石之後,Marvel第四階段集中於開發遠古與神話神器。(網上圖片)

以下將為大家盤點Marvel第四階段登場的五大神器,梁朝偉於《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)裡使用的十環僅排第二,排首位神器強度甚至令多元宇宙帶來混沌,無法收拾。

排第一位的遠古神器,幾乎令多元宇宙陷入不可挽救的危機。(《奇異博士2:失控多元宇宙》電影劇照)

第一位:黑暗神書(Darkhold)

在電視劇《WandaVision》登場,由黑魔法女巫阿嘉莎持有的黑暗神書,載有遠古黑魔法力量,是奇異博士一方擁有的維山帝之書的邪惡版,黑暗神書後來落入Wanda手中,令她成為緋紅女巫。在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange and The Multiverse of Madness)中,緋紅女巫利用書中記載的「夢遊」魔法(Dream Walk)附身於多元宇宙的其他分身上,擊敗了光明會一眾,但後果是令多元宇宙失衡,陷入混沌,幾近無法挽回。最後,緋紅女巫在意識到自己的錯誤後,將自己連同黑暗神書一同埋掩埋在神殿的亂石之下。

緋紅女巫企圖利用黑暗神書的力量,令自己與兩個從未出現的兒子重逢。(《奇異博士2:失控多元宇宙》電影劇照)

第二位:十環

在《尚氣與十環幫傳奇》登場,由梁朝偉飾演的文武所持有超過千年的十環,隨他南征北討、戰無不勝,而且在十環的特異功能下長生不老。文武除了是一位武術大師外,亦透過十環駕馭「氣」,力壓大羅村一眾同樣能夠運用氣的村民。十環的威力能夠打破遠古噬魂者的封印,在文武將十環傳給兒子尚氣後,最後擊敗所有噬魂者。而在電影結尾,至尊魔法師王(Wong)將尚氣帶到卡瑪塔後,告訴尚氣卡瑪塔並沒有神器十環的紀錄,認為並不是地球或其他星球文明的產物,是更為高等的武器,所擁有的潛力成謎,成為第五階段能夠發揮的潛在元素之一。

梁朝偉飾演的文武,持有十環過千年,未嘗一敗而且長生不老。(《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照)

第三位:宙斯之電

在《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)中,雷神帶女雷神、女武神等一行來到眾神殿後,經過與宙斯的戰鬥後,奪去宙斯的武器「宙斯之電」,作為對付殺神屠夫的額外神器。宙斯之電的功能與雷神之槌Mjolnir用法類近,威力亦同級,雷神同時利用戰斧與宙斯之電,才能夠與殺神屠夫抗衡。而宙斯之電的出現,亦作為希臘神話神器被引入Marvel電影宇宙的開始。

雷神從宙斯手上奪走宙斯之電,以對付殺神屠夫。(《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影劇照)

第四位:烏木之刃

《永恆族》(Eternals)裡,結尾彩蛋再次出場的Dane Whitman,打開一個家傳寶盒,盒面刻上「死亡是我的回報」,裡面存放一柄烏木之刃。鳥木之刃是黑騎士(Black Knight)的武器,由魔法師梅林(Merlin)與圓桌武士Percy鑄造,在漫畫設定中能夠吸收及反彈一切黑魔法,並切斷任何物質,亦能夠持有的黑暗騎士免於死亡。但運用烏木之刃具有副作用,劍會令使用者沉迷於暴力與死亡,心智亦會因此腐化。

在《永恆族》彩蛋裡登場的烏木之刃,真實威力未明。(《永恆族》電影劇照)

第五位:血寶石

於第四階段最後出現的一項遠古神器,為《Werewolf by Night》裡登場的血寶石。血寶石外貌與無限寶石中的現實寶石類似,顏色呈黑紅色,並為血石家族的家傳之寶。血寶石能夠提升持有者的力量、防禦力以及延長壽命。雖然血寶石威力比無限寶石弱,但在魔法與巫術空間裡仍然具有發揮空間,相信將會成為英雄與反派爭奪的寶物。