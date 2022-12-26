Marvel回顧︱盤點第四階段五大遠古神器　梁朝偉十環威力僅排第二

Marvel超級英雄宇宙第四階段以2022年《銀河教護隊 假日特別版》（The Guardian of the Galaxy Holiday Special）作結，2023年將以重槌作品《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp: Quantumania）開啟第五階段。回顧第四階段作品，Marvel在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，以第四階段作為過渡，推出一系列電影及電視劇作品，以介紹一眾有潛質接棒復仇者聯盟的成員，並為第五六階段新一輪危機作準備。

終局之戰後，Marvel的發展傾向遠古神話傳說及魔法與巫術力量。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影海報）

在Marvel電影宇宙的首三階段中，集中開發具有宇宙起源力量的六粒寶石，作為威力最強的寶物。而第四階段中，在科技武器以外，電影宇宙亦推出不少「遠古神器」，當中不少已於電影或電視劇裡發揮力量，亦有神器實力為未知之數，更與往後推出的超級英雄有重大關聯。

在無限寶石之後，Marvel第四階段集中於開發遠古與神話神器。（網上圖片）

以下將為大家盤點Marvel第四階段登場的五大神器，梁朝偉於《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）裡使用的十環僅排第二，排首位神器強度甚至令多元宇宙帶來混沌，無法收拾。

排第一位的遠古神器，幾乎令多元宇宙陷入不可挽救的危機。（《奇異博士2：失控多元宇宙》電影劇照）

第一位：黑暗神書（Darkhold）

在電視劇《WandaVision》登場，由黑魔法女巫阿嘉莎持有的黑暗神書，載有遠古黑魔法力量，是奇異博士一方擁有的維山帝之書的邪惡版，黑暗神書後來落入Wanda手中，令她成為緋紅女巫。在《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange and The Multiverse of Madness）中，緋紅女巫利用書中記載的「夢遊」魔法（Dream Walk）附身於多元宇宙的其他分身上，擊敗了光明會一眾，但後果是令多元宇宙失衡，陷入混沌，幾近無法挽回。最後，緋紅女巫在意識到自己的錯誤後，將自己連同黑暗神書一同埋掩埋在神殿的亂石之下。

緋紅女巫企圖利用黑暗神書的力量，令自己與兩個從未出現的兒子重逢。（《奇異博士2：失控多元宇宙》電影劇照）

第二位：十環

在《尚氣與十環幫傳奇》登場，由梁朝偉飾演的文武所持有超過千年的十環，隨他南征北討、戰無不勝，而且在十環的特異功能下長生不老。文武除了是一位武術大師外，亦透過十環駕馭「氣」，力壓大羅村一眾同樣能夠運用氣的村民。十環的威力能夠打破遠古噬魂者的封印，在文武將十環傳給兒子尚氣後，最後擊敗所有噬魂者。而在電影結尾，至尊魔法師王（Wong）將尚氣帶到卡瑪塔後，告訴尚氣卡瑪塔並沒有神器十環的紀錄，認為並不是地球或其他星球文明的產物，是更為高等的武器，所擁有的潛力成謎，成為第五階段能夠發揮的潛在元素之一。

梁朝偉飾演的文武，持有十環過千年，未嘗一敗而且長生不老。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

第三位：宙斯之電

在《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）中，雷神帶女雷神、女武神等一行來到眾神殿後，經過與宙斯的戰鬥後，奪去宙斯的武器「宙斯之電」，作為對付殺神屠夫的額外神器。宙斯之電的功能與雷神之槌Mjolnir用法類近，威力亦同級，雷神同時利用戰斧與宙斯之電，才能夠與殺神屠夫抗衡。而宙斯之電的出現，亦作為希臘神話神器被引入Marvel電影宇宙的開始。

雷神從宙斯手上奪走宙斯之電，以對付殺神屠夫。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

第四位：烏木之刃

《永恆族》（Eternals）裡，結尾彩蛋再次出場的Dane Whitman，打開一個家傳寶盒，盒面刻上「死亡是我的回報」，裡面存放一柄烏木之刃。鳥木之刃是黑騎士（Black Knight）的武器，由魔法師梅林（Merlin）與圓桌武士Percy鑄造，在漫畫設定中能夠吸收及反彈一切黑魔法，並切斷任何物質，亦能夠持有的黑暗騎士免於死亡。但運用烏木之刃具有副作用，劍會令使用者沉迷於暴力與死亡，心智亦會因此腐化。

在《永恆族》彩蛋裡登場的烏木之刃，真實威力未明。（《永恆族》電影劇照）

第五位：血寶石

於第四階段最後出現的一項遠古神器，為《Werewolf by Night》裡登場的血寶石。血寶石外貌與無限寶石中的現實寶石類似，顏色呈黑紅色，並為血石家族的家傳之寶。血寶石能夠提升持有者的力量、防禦力以及延長壽命。雖然血寶石威力比無限寶石弱，但在魔法與巫術空間裡仍然具有發揮空間，相信將會成為英雄與反派爭奪的寶物。