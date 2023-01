2022香港票房十大出爐　《明日戰記》港產第一仲打贏5位超級英雄

2022年香港電影被認為是回勇的一年,港產片屢創奇蹟,以《明日戰記》及《飯戲攻心》成績最佳,票房打破《寒戰II》被冰封多年的6600萬紀錄,成為年度最具代表性的電影作品。

《明日戰記》成為首部打破《寒戰II》冰封多年的票房紀錄,鐵定成為年度收入最高的香港電影。(《明日戰記》電影劇照)

根據香港票房有限公司統計,香港全線戲院因應疫情防控措施,從2022年1月7日至4月20日停業共104日,錯失農曆新年及復活節兩大黃金檔期,全年票房總收入仍達11億港元水平,相比2021年12億港元下跌5.38%,但與疫情前2019年總收入達19億比較下跌40.52%,可見香港電影業經過2022年仍然十分嚴峻。

《飯戲攻心》則以年度第二位之姿,成為香港史上最高收入的喜劇電影。(《飯戲攻心》電影劇照)

2022年全港一共上映217部電影,當中27部為香港電影,非香港電影則佔190部。以下為2022年最高票房的十大香港電影的票房總收入,其中七部作品至今仍然上映當中:

第一位:《明日戰記》港幣8178萬元(上映中)

第二位:《飯戲攻心》港幣7707萬元(上映中)

第三位:《阿媽有咗第二個》港幣4098萬元(上映中)

第四位:《正義迴廊》港幣3941萬元(上映中)

第五位:《闔家辣》港幣3262萬元

第六位:《神探大戰》港幣1622萬元

第七位:《過時.過節》港幣1201萬元(上映中)

第八位:《緣路山旮旯》港幣1066萬元(上映中)

第九位:《一路瞳行》港幣380萬元(上映中)

第十位:《深宵閃避球》港幣364萬元

+ 5

在2022年上映的190部非香港電影之中,以下為最高票房的十大非香港電影的票房總收入,其中三部作品至今仍然上映當中:

第一位:《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)港幣1.07億元

第二位:《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)港幣9700萬元(上映中)

第三位:《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)港幣6548萬元

第四位:《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)港幣5133萬元

第五位:《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)港幣4856萬元

第六位:《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther:Wakanda Forever)港幣4847萬元(上映中)

第七位:《迷你兵團2》(Minions:The Rise of Gru)港幣3897萬元

第八位:《黑亞當》(Black Adam)港幣2440萬元(上映中)

第九位:《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts:The Secrets of Dumbledore)港幣2336萬元

第十位:《蝙蝠俠》(The Batman)港幣1746萬元

+ 5

綜合2022年香港電影及非香港電影的本地票房總收入排行榜,《明日戰記》、《飯戲攻心》於總排名上僅次《壯志凌雲:獨行俠》及《阿凡達:水之道》,位列全年票房綜合榜第三、四位。在全年成績單上,《明日戰記》跑贏以《奇異博士2:失控多元宇宙》為首、Marvel與DC合共五部上榜的超級英雄電影,成績驕人,反映香港觀眾對本地頂尖製作的特技電影,支持度絕不下於風靡全球的超級英雄電影。