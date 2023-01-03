2022香港票房十大出爐　《明日戰記》港產第一仲打贏5位超級英雄

2022年香港電影被認為是回勇的一年，港產片屢創奇蹟，以《明日戰記》及《飯戲攻心》成績最佳，票房打破《寒戰II》被冰封多年的6600萬紀錄，成為年度最具代表性的電影作品。

《明日戰記》成為首部打破《寒戰II》冰封多年的票房紀錄，鐵定成為年度收入最高的香港電影。（《明日戰記》電影劇照）

根據香港票房有限公司統計，香港全線戲院因應疫情防控措施，從2022年1月7日至4月20日停業共104日，錯失農曆新年及復活節兩大黃金檔期，全年票房總收入仍達11億港元水平，相比2021年12億港元下跌5.38%，但與疫情前2019年總收入達19億比較下跌40.52%，可見香港電影業經過2022年仍然十分嚴峻。

《飯戲攻心》則以年度第二位之姿，成為香港史上最高收入的喜劇電影。（《飯戲攻心》電影劇照）

2022年全港一共上映217部電影，當中27部為香港電影，非香港電影則佔190部。以下為2022年最高票房的十大香港電影的票房總收入，其中七部作品至今仍然上映當中：

第一位：《明日戰記》港幣8178萬元（上映中）

第二位：《飯戲攻心》港幣7707萬元（上映中）

第三位：《阿媽有咗第二個》港幣4098萬元（上映中）

第四位：《正義迴廊》港幣3941萬元（上映中）

第五位：《闔家辣》港幣3262萬元

第六位：《神探大戰》港幣1622萬元

第七位：《過時．過節》港幣1201萬元（上映中）

第八位：《緣路山旮旯》港幣1066萬元（上映中）

第九位：《一路瞳行》港幣380萬元（上映中）

第十位：《深宵閃避球》港幣364萬元

+ 5

在2022年上映的190部非香港電影之中，以下為最高票房的十大非香港電影的票房總收入，其中三部作品至今仍然上映當中：

第一位：《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）港幣1.07億元

第二位：《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）港幣9700萬元（上映中）

第三位：《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）港幣6548萬元

第四位：《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）港幣5133萬元

第五位：《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）港幣4856萬元

第六位：《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）港幣4847萬元（上映中）

第七位：《迷你兵團2》（Minions：The Rise of Gru）港幣3897萬元

第八位：《黑亞當》（Black Adam）港幣2440萬元（上映中）

第九位：《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）港幣2336萬元

第十位：《蝙蝠俠》（The Batman）港幣1746萬元

+ 5

綜合2022年香港電影及非香港電影的本地票房總收入排行榜，《明日戰記》、《飯戲攻心》於總排名上僅次《壯志凌雲：獨行俠》及《阿凡達：水之道》，位列全年票房綜合榜第三、四位。在全年成績單上，《明日戰記》跑贏以《奇異博士2：失控多元宇宙》為首、Marvel與DC合共五部上榜的超級英雄電影，成績驕人，反映香港觀眾對本地頂尖製作的特技電影，支持度絕不下於風靡全球的超級英雄電影。