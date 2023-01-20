創戰紀︱相隔13年鐵定開拍不會重啟　奧斯卡男配謝拉力圖擔綱主角

迪士尼科幻電影《電子世界爭霸戰》（Tron）於1982年上映，迪士尼曾於2010年拍攝續集《創戰紀》（Tron：Legacy），雖然票房成績不俗，亦累積下數代影迷，然而卻一直未有開拍第三集的時間表。

奧斯卡最佳男配角得主謝拉力圖，將會於《創戰紀：戰神》中飾演男主角。（Getty Images）

《創戰紀》在過去十多年曾經多次傳出有關第三集的傳聞，然而直至日前才正式宣布《創戰紀：戰神》（Tron：Ares）將會開拍，並由《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）奧斯卡「最佳男配角」得主謝拉力圖（Jared Leto）主演。

《電子世界爭霸戰》於1982年上映，當時為相當先鋒的科幻電影。（imdb）

據外媒報道，《創戰紀：戰神》將不會重啟故事，更會延續前作《創戰紀》遺下的局面。《電子世界爭霸戰》故事講述主角誤闖電子世界發現屬於電腦程式的新宇宙，需要透過完成一系列飛車格鬥才能夠找到返回現實世界的渠道；而續集《創戰紀》故事重心落在前作主角的兒子身上，他同樣誤闖電子世界並竭力拯救被困的父親。

《創戰紀》於2010年上映，延續28年前《電子世界爭霸戰》的故事。（imdb）

在第二集結尾，新男主角Sam Flynn在父親自願犧牲下，帶同女主角「有機程式」Quorra返回現實世界，在電子世界裡遺下荒原一樣的亂局。

《創戰紀》的結尾，男主角Sam Flynn帶同「有機程式」Quorra返回現實世界，在電子世界中則留下一個亂局。（imdb）

《創戰紀：戰神》將會由Joachim Rønning執導，暫時未釋出開鏡日期。導演曾兩度與迪士尼合作，拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean：Dead Men Tell No Tales）及《黑魔后2》（Maleficent：Mistress of Evil），而在《創戰紀：戰神》前，亦將會推出後期製作當中的《Young Woman and the Sea》及將會執導未命名的《加勒比海盜》系列作品。