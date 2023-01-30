「中國最醜影帝」王大治近況曝光勁落魄　偷食王家衛愛將毀事業

內地男星王大治於2014年電影憑《我不是王毛》，勇奪俄羅斯邦達爾丘克國際電影節最佳男演員，出名其貌不揚的他，自始獲封為「中國最醜影帝」。本來前途一片光明，卻被爆跟前「謀女郎」兼王家衛愛將董潔搞婚外情，二人譜出一段「美女與野獸」戀曲，各自離婚但最終都沒有走在一起，男方更賠上了事業。

王大治其貌不揚，憑演技走上男主角之位。（劇照）

出身於劇團世家的王大治，於1995年加入演藝圈，由於外型不佳，只能夠默默耕耘等待機會，好不容易捱到當上主角，仲缺埋俄羅斯影帝，但因為跟董潔搞婚外情而身敗名裂。王大治於2010年跟演員戴露結婚，兩年後拍攝劇集《請你原諒我》時跟董潔結緣，當時女方亦為有夫之婦，但阻止不了這段婚外情發生。

董潔參演了《2046》，仲激吻梁朝偉，但戲份最後全被刪走。（網上圖片）

講起董潔，相信不少香港觀眾對她有印象，外型出眾的她2000年時被張藝謀相中演出電影《幸福時光》，以「謀女郎」身份出道隨即走紅，片約接踵而來，之後簽約王家衛旗下的澤東電影，參演了《地下鐵》、《2046》及《龍虎門》等港片。

王大治被恥笑為「全死角男神」。（微博圖片）

王大治與董潔於2013年被目撃在海南密會，二人更當眾激吻，女方於2012年宣布跟潘粵明離婚，但爆出緋聞後潘粵明卻表示尚未離婚，被指跟王大治一樣搞婚外情。雖然最後都跟另一半分開，但王大治與董潔於2014年中亦宣布分手。

王大治與董潔因拍劇結緣。（劇照）

董潔的演藝事業未有受太大影響，但王大治往就走下坡，近日網上流傳他的最新抖音影片，見他留著一頭亂髮對著鏡頭胡言亂語，不禁令人懷疑他是否有精神問題。