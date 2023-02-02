《毒舌大狀》客串角色位位出色　83歲林小湛曾在英女王面前演奏

電影《毒舌大狀》，由吳煒倫（Jack）首次執導，黃子華、王丹妮、楊偲泳、謝君豪、廖子妤主演，電影上畫12日大收$6,000萬票房，走勢強勁。電影製作嚴謹認真，當中連小角色的選角也一絲不苟，除了一早被認出，TVB綠葉王麥子雲，事隔22年再登幕前演出，還有幾位久未露面的演員，大家又認得幾多位？

林小湛在戲中飾演廖子妤母親，為救女兒擺脫指控，邀來王敏德這位退休資深大律師幫手。（《毒舌大狀》劇照）

林小湛曾在伊莉沙白二世面前演奏

83歲林小湛（Alannah）在《毒舌大狀》中飾演的香港富商太太鍾林以逸，即是鍾念華（廖子妤）之母，大家對小湛姐的認識相信是《真情》的高校長，而她的貴氣與氣質，就是不自覺地散發出來，吳煒倫導演亦是看中這一點。「貴氣可以靠演技搭夠，但氣質就是天生，小湛姐在戲中只有幾場戲，那位演員一定要企出來便有說服力，小湛姐就是有種見過世面，好幽雅淡定的感覺，所以由她演是不二之選。」

導演正正欣賞小湛姐那份貴氣和氣質，是演技未能完全彌補的地方。（《毒舌大狀》預告截圖）

有趣是戲中要小湛姐邊彈琴邊等王敏德的到訪，而大家在戲院聽到那篇樂章，就是小湛姐親自彈奏。吳煒倫︰「我叫收音師要好好處理這段錄音，電影一定要出原聲。雖然我知道小湛姐素有藝術修養，會彈鋼琴，但聽到她的造詣都會嚇一跳。」原來她不單止十多歲已學有所成可以教同齡小朋友彈琴，更曾在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上演奏，後來獲英女王頒授「英女皇銀禧勛章」。

大家在戲院聽到那篇樂章，就是小湛姐親自彈奏。（《毒舌大狀》預告截圖）

而且在拍攝期間，講到她在家中恭候王敏德來臨，並在花園作茶聚，期間見到當中陳設便作溫馨提示。吳煒倫︰「她好有禮貌地指道具陳設有點不對，我可以幫手整理，當時我才知道她本身亦是禮儀導師，所檯上的茶壺、紙巾等細微物件的擺放，都有所研究。」

簡單如主人家，茶壺要放自己那邊，都是由小湛姐提出修正。（《毒舌大狀》預告截圖）

韓毓霞主播的威嚴

劇情講到案件最終會由女法官，擔任高等法院原訟庭法官，而該名法官亦曾陷被小三搶走老公的，令辯方覺得這背景對自己絕對有利。於是導演吳煒倫就要物色一位觀眾甚少見，但一出現又會認得的演員擔演。

韓毓霞甚少演戲，主持都是一種演繹，又要記好長的講稿，所以導演從冇擔心過。（《毒舌大狀》劇照）

事實上韓毓霞甚少演戲，雖然身份符合導演要求，但演技如何不會成疑麼？「她當年是做《體育世界》主持，新聞從業員就是有一份認真、嚴肅感覺，而且主持都要有一定演技，又要記好長的講稿，所以我從冇擔心過，而她演出的確好穩陣。」Jack尤其欣賞當黃子華在底上爆粗後，韓毓霞喝令他要尊重法庭，「這幕她演出威嚴，真係好惡。」

Jack賞中麥Sir主要是其「大公無私」的形像深入民心，而戲中的判詞都相當重要，故由他讀出非常有力。（《毒舌大狀》劇照）

麥振江《警訊》第一代主持

曾潔兒女兒被殺案，在2002年開審時，林涼水一時輕率處理，便令曾潔兒原告變被告，更成為階下囚。而這宗案的高等法院原審法官就是由第一代《警訊》主持人麥振江飾演。Jack賞中麥Sir主要是其「大公無私」的形像深入民心，而戲中的判詞都相當重要，故由他讀出非常有力。

麥振江的一份威嚴，曾令市民誤以為他是警員出身，其實他只是《警訊》編導和主持。其女兒麥詩敏，亦繼承衣鉢成為無綫新聞主播，更憑樣子甜美獲不少網民力讚。

人稱強哥的甄懋強，在戲中飾演張德和警司，在不情不願下放林涼水出去打官司。（《毒舌大狀》劇照）

甄懋強散發一種「老油條」味道

人稱強哥的甄懋強，在戲中飾演張德和警司，林涼水被拘留在警署內，是他不情不願地放林涼水出去打官司。強哥是杜Sir愛用的甘草演員之一，導演Jack亦是因為看《PTU》及《奪命金》而印象深刻。「尤其在《PTU》中，飾演一個做事求求其其，只求快快完成單案去打麻雀的老差骨，那種『老油條』感覺是演得極致。」

就是這份「老油條」感覺，在《毒舌大狀》都是演繹避得就避，多一事不如少一事的警司。導演Jack提到這幕在北九龍裁判署的真正拘留所拍，就是「臭格」內的石凳較高，強哥坐上去時雙腳揈揈，正當強哥想坐前一點「腳踏實地」時，Jack立即禁止並要求坐回原先模樣。「因為二人角色是識於微時，試想想一個充滿威嚴的警司，會坐到腳揈揈像小朋友般，大家肯定老早便認識亦相當熟悉才會表現這一面。」一個動作都表達到二人的關係，足見吳煒倫執導上的心思。