殘影空間｜與Stephy對戲似見心理醫生　余香凝承諾跟丈夫行紅地氈

香港懸疑電影《殘影空間》，由陳志文首次執導，鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、余香凝、凌文龍、張建聲、蔡瀚億等主演，今日（9日）電影舉行首映禮，一眾主演出席並入場與觀眾見面。剛於中午於「第41屆香港電影金像獎」憑《緣路山旮旯》提名「最佳女配角」的余香凝亦有出席，並於訪問裡分享《殘影空間》上映並金像獎的提名感受。

《殘影空間》一眾主演鄧麗欣、謝君豪、余香凝、凌文龍、張建聲、Babyjohn蔡瀚億一同出席電影首映禮。（陳順禎 攝）

余香凝於訪問中談及《殘影空間》的演出，表示：「這次的角色其實也頗沉重，長期受到家暴、被丈夫虐打，導致最後心理上出現問題，演繹上算相當果難。慶幸與Stephy演對手戲時，他好像心理醫生一樣帶我入戲，令我能放心去演。」

剛於「第41屆香港電影金像獎」提名「最佳女配角」的余香凝於《殘影空間》首映禮接受訪問。（陳順禎 攝）

而憑《緣路山旮旯》Melanie一角在台灣金馬獎後，再度提名「最佳女配角」，余香凝表示喜出望外：「非常開心、感恩，沒想過能夠入圍，但也會抱着平常心。要多謝導演，當初知道我懷孕也沒有放棄我、沒有易角；也多謝我的對手岑珈其，因為沒有他就沒有『咩姐』。」金像獎記者會期間，余香凝並非第一時間留意入圍消息：「我因為正在工作所以沒有看直播，回到家中知道入圍，便抱着女兒不停地吻她，雖然她毫無頭緒，但我也教她恭喜媽媽。」

剛提名「最佳女配角」的余香凝，得知消息後立即親吻女兒。（陳順禎 攝）

對於一眾入圍「最佳女配角」的演員，余香凝表示有觀看他們的演出，其中猶其對王菀之於《飯戲攻心》的演出猶其印象深刻：「王菀之我向來也非常欣賞，我看《飯戲攻心》時實在忍不住拍手掌，在喜劇中的正劇元素也可以演得這麼好。」

余香凝自言與鄧麗欣於《殘影空間》對戲似見心理醫生一樣放鬆。（陳順禎 攝）

至於將於4月16日舉行的金像獎頒獎典禮，余香凝表示期待：「我想等女兒長大多一點再帶她去，希望到時還有機會吧！至於丈夫，我結婚前已經答應他，若有這些機會一定會拖住他的手走上紅地毯，因為對演員來說是最光榮的時候。一直也很羨慕已婚人士可以拖住另一半走紅地氈，今年終於可以。他已經在籌劃是否要準備些甚麼。」對於紅地毯打扮，余香凝笑指：「但我自己穿甚麼也還未想到，現在開始去計劃，練好身型，如果身型靚可以考慮性感一點，否則就只有樣靚。」