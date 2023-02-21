Sydney Sweeney超立體亮相影展　迫爆視覺效果完勝黑寡婦經典紅裙

第73屆柏林影展於2023年2月16日至2月26日於柏林舉行，昨晚（19日）舉行萬眾期待的紅地毯，一眾女星於鎂光燈前爭豔鬥麗。年僅25歲的美國女演員Sydeny Sweeney經常以性感造型出席公開活動，昨日亦毫不例外，身穿一襲紅色吊帶貼身長裙亮相柏林影展紅地毯，展現迫爆上圍，視覺效果超級立體，豔壓全場。

Sydney Sweeney以一襲紅色吊帶長裙亮相柏林影展紅地毯，迫爆上圍展現超立體視覺效果。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney吊帶紅裙上的閃石絲毫未有將焦點移離開她的曲線身材。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney今年憑主演的電影《Reality》登上國際影壇，電影改編自前美國空軍語言學家Reality Winner的真人真事。25歲的Reality一日被FBI探員登門拜訪，以向俄軍泄露情報的罪名撿控她，電影便以Reality於家中被盤問為主軸。

Sydney Sweeney於電影《Reality》裡飾演前美國空軍語言學家Reality Winner，有一日被FBI探員登門拜訪，指控她向俄軍洩密。（《Reality》電影劇照）

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Sydney Sweeney的打扮驚豔之餘，亦令人聯想到「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）2006年時出席金球獎紅地毯的經典紅裙造型。當時年僅22歲時的黑寡婦初登影壇，旋即憑美貌與曲線身材吸實觀眾眼球。但相比今天的Sydney Sweeney，似乎後浪已超越前浪，新一代性感女神比黑寡婦更令觀眾暈船。