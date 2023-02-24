噬亡村｜柳樂優彌想與康城對手合作　鄭裕玲︰我認識梁朝偉可介紹

有「煲劇女王」之稱的Do姐鄭裕玲，向來憑獨到眼光、品味，向聽眾推介心頭好。最近Do姐就大力推介Disney+的原創日劇《噬亡村》，近日更與最年輕的康城影帝柳樂優彌進行越洋訪問。其中更講到19年前，在康城影展的最佳男主角的對手梁朝偉。

柳樂優彌多謝Do姐讚賞。（影片截圖）

Do姐訪問《噬亡村》主角柳樂優彌，大讚他演技。（影片截圖）

訪問一開始，Do姐即親切地以流利日文打招呼，再直接盛讚柳樂優彌：「I really like you as an actor! Very good! 素晴らしい!（我很喜歡你演戲！非常好！十分出色！）」柳樂優彌聽到稱讚後笑逐顏開，除感謝Do姐支持外，還對香港觀眾表達謝意：「平常很少機會聽到日本以外觀眾的意見，雖然劇集在日本也得到很高的評價，但聽到在亞洲、在香港亦備受好評，真心覺得參演了一部很好的作品。」

戲中不少血腥場面，曾指拍攝期間因太血腥害怕了食肉。（《噬亡村》劇照）

柳樂優彌：未因劇集而害怕食肉

以發生於深山村落的食人懸案為題的《噬亡村》，幕幕都令觀眾感到緊張壓抑。Do姐稱讚劇集營造氣氛一流，問到柳樂優彌是否如傳聞般拍攝途中，因太投入劇情而未能食肉時，柳樂澄清並非事實，更笑言拍攝期間其實有食燒肉，不過柳樂直言自己非常投入角色：「以前不明白抽離不到角色是甚麼一回事。今次拍攝期間長達５個月，而且因為是這樣沉重主題，我到最近才回復原來的自己、回復到日常生活中，能夠感受到自己生活中的樂趣。用了5個月時間才能抽離角色。」

除了詭異壓抑氣氛，《噬亡村》的打鬥戲份亦是觀眾稱讚的重點之一，更被網民形容為近年日本劇集少見的優質動作設計。Do姐與柳樂優彌分享自己很欣賞隧道槍戰一幕，喜歡該場的鏡頭調度設計，收看劇集時以為是CG拍攝，但Do姐於訪問柳樂時才發現是實境拍攝，非常敬佩攝製隊伍！柳樂回應指於日本拍攝很少會封鎖隧道，所以於半夜拍攝這幕戲時大家都很興奮。不過柳樂覺得最難拍攝的一場動作戲卻另有所選：「被熊襲擊的場景，因為熊是電腦特技 (後期畫成)，拍攝時我要想像有熊在面前去擺動雙手，覺得很特別。」

Do姐表示可以介紹梁朝偉畀柳樂優彌認識。（影片截圖）

希望與男神梁朝偉見面

對於劇集留下的懸疑結尾，Do姐一再追問柳樂優彌關於第2季可能性卻未能成功，柳樂更指自己對於劇情發展一無所知。雖然柳樂優彌守口如瓶，但卻自爆希望可以與香港男神梁朝偉見面：「我很喜愛梁朝偉，希望有一天能見到他。」Do姐立即回應：「我認識梁朝偉，可以介紹給你！」柳樂優彌笑着舉起okay手勢回應。若然兩位康城影帝聯袂登場，定必引發另一波娛樂熱度！

當時梁朝偉宣傳《尚氣》，也有接受Do姐訪問。（網上圖片）

柳樂優彌亦主動開口希望可以拍攝香港作品：「拍一齣有關亞洲人之間的遠距離戀愛如何？與其說是遠距離戀愛，其實是說亞洲人之間的交往，是談戀愛也好，或是留學生的角色也好，有關不同文化衝擊的電影，有沒有香港監製想開拍？我演的多數是懸疑或暴力類型作品的角色，今後如果能演出寫實劇就好了，香港的監製們請多多指教。」難得影帝開到口想拍，未知有冇導演接收到呢？

在2004年，14歲的柳樂優彌憑電影《誰知赤子心》入圍當年康城影展，同屆梁朝偉亦憑《2046》入圍，梁朝偉原先大有機會二度登上康城影帝寶座，但最後卻爆冷由柳樂優彌勝出，後來梁朝偉返港在機場接受訪問，直言︰「14歲有乜演技吖？你話畀我聽。」意思是14歲小朋友只是本色演出，並,不屬於演技。