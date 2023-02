噬亡村｜柳樂優彌想與康城對手合作　鄭裕玲︰我認識梁朝偉可介紹

有「煲劇女王」之稱的Do姐鄭裕玲,向來憑獨到眼光、品味,向聽眾推介心頭好。最近Do姐就大力推介Disney+的原創日劇《噬亡村》,近日更與最年輕的康城影帝柳樂優彌進行越洋訪問。其中更講到19年前,在康城影展的最佳男主角的對手梁朝偉。

柳樂優彌多謝Do姐讚賞。(影片截圖)

Do姐訪問《噬亡村》主角柳樂優彌,大讚他演技。(影片截圖)

訪問一開始,Do姐即親切地以流利日文打招呼,再直接盛讚柳樂優彌:「I really like you as an actor! Very good! 素晴らしい!(我很喜歡你演戲!非常好!十分出色!)」柳樂優彌聽到稱讚後笑逐顏開,除感謝Do姐支持外,還對香港觀眾表達謝意:「平常很少機會聽到日本以外觀眾的意見,雖然劇集在日本也得到很高的評價,但聽到在亞洲、在香港亦備受好評,真心覺得參演了一部很好的作品。」

戲中不少血腥場面,曾指拍攝期間因太血腥害怕了食肉。(《噬亡村》劇照)

柳樂優彌:未因劇集而害怕食肉

以發生於深山村落的食人懸案為題的《噬亡村》,幕幕都令觀眾感到緊張壓抑。Do姐稱讚劇集營造氣氛一流,問到柳樂優彌是否如傳聞般拍攝途中,因太投入劇情而未能食肉時,柳樂澄清並非事實,更笑言拍攝期間其實有食燒肉,不過柳樂直言自己非常投入角色:「以前不明白抽離不到角色是甚麼一回事。今次拍攝期間長達5個月,而且因為是這樣沉重主題,我到最近才回復原來的自己、回復到日常生活中,能夠感受到自己生活中的樂趣。用了5個月時間才能抽離角色。」

除了詭異壓抑氣氛,《噬亡村》的打鬥戲份亦是觀眾稱讚的重點之一,更被網民形容為近年日本劇集少見的優質動作設計。Do姐與柳樂優彌分享自己很欣賞隧道槍戰一幕,喜歡該場的鏡頭調度設計,收看劇集時以為是CG拍攝,但Do姐於訪問柳樂時才發現是實境拍攝,非常敬佩攝製隊伍!柳樂回應指於日本拍攝很少會封鎖隧道,所以於半夜拍攝這幕戲時大家都很興奮。不過柳樂覺得最難拍攝的一場動作戲卻另有所選:「被熊襲擊的場景,因為熊是電腦特技 (後期畫成),拍攝時我要想像有熊在面前去擺動雙手,覺得很特別。」

Do姐表示可以介紹梁朝偉畀柳樂優彌認識。(影片截圖)

希望與男神梁朝偉見面

對於劇集留下的懸疑結尾,Do姐一再追問柳樂優彌關於第2季可能性卻未能成功,柳樂更指自己對於劇情發展一無所知。雖然柳樂優彌守口如瓶,但卻自爆希望可以與香港男神梁朝偉見面:「我很喜愛梁朝偉,希望有一天能見到他。」Do姐立即回應:「我認識梁朝偉,可以介紹給你!」柳樂優彌笑着舉起okay手勢回應。若然兩位康城影帝聯袂登場,定必引發另一波娛樂熱度!

當時梁朝偉宣傳《尚氣》,也有接受Do姐訪問。(網上圖片)

柳樂優彌亦主動開口希望可以拍攝香港作品:「拍一齣有關亞洲人之間的遠距離戀愛如何?與其說是遠距離戀愛,其實是說亞洲人之間的交往,是談戀愛也好,或是留學生的角色也好,有關不同文化衝擊的電影,有沒有香港監製想開拍?我演的多數是懸疑或暴力類型作品的角色,今後如果能演出寫實劇就好了,香港的監製們請多多指教。」難得影帝開到口想拍,未知有冇導演接收到呢?

在2004年,14歲的柳樂優彌憑電影《誰知赤子心》入圍當年康城影展,同屆梁朝偉亦憑《2046》入圍,梁朝偉原先大有機會二度登上康城影帝寶座,但最後卻爆冷由柳樂優彌勝出,後來梁朝偉返港在機場接受訪問,直言︰「14歲有乜演技吖?你話畀我聽。」意思是14歲小朋友只是本色演出,並,不屬於演技。