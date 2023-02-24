柏林影展 | 范冰冰亮相紅地氈氣場大變？　談5年無拍戲：挺殘酷的

范冰冰自從2018年因稅務問題及陰陽合同等風波遭到官方封殺，絕跡公眾視線，直到2019年下半年才開始偶爾露面，在社交平台活躍，最近兩年更參與過不少國內外雜誌封面拍攝，但國內事業依然毫無波瀾，反而在國外稍有聲色。



范冰冰在22號出發參加柏林電影節。（VCG）

日前，范冰冰攜主演的GL電影《Green Night》隨主創團隊及另一主角韓國女星李周映出席第73屆柏林電影節，相隔5年再度亮相國際紅地氈，也是16年後再度現身柏林電影節。她身穿中國設計師品牌CHRISTOPHER BU特別定制白色切口長袖旗袍禮服，裙身以蘭花珠片裝飾，展現東方雅緻，低調又不失焦點。而在記者會上，范冰冰換上M essential黑色手工蘭花釘珠中式立領西裝，搭配同系列羊毛半裙，精緻有氣場。

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對於久違在國際大型活動上見到范冰冰，不少粉絲都前來捧場，紛紛表達喜愛之情，為她加油打氣，鼓勵她演戲等。而范冰冰也非常親切，為粉絲簽名道謝之餘，還同大家寒暄。不過，網友對范冰冰的表現評價不一，有人認為范冰冰眼中沒有了以前那種銳利，氣場大變；也有網友表示她經歷那麼多，狀態依然fit爆：「攻擊性少了一點點，多了點溫婉～還是很美」、「能帶著作品再次站在國際電影節上，她已經贏了」、「秒了全世界」、「以前是那種很張揚的美，現在就是很內斂，不刻意凸顯自己的美，但就是很美」等。

冰冰同前來捧場的網友寒暄，狀態fit爆。（視頻截圖）

除此之外，范冰冰在發布會上被問及今次參與電影節的感受時，她講道：「特別謝謝全世界朋友的關心，我在家里非常的好，也在處理一些相關的事情。其實每個人的人生都會有高有低，到了一個低谷，她在慢慢地往上走的時候是非常的艱難和辛苦。但是在這當中也學到了很多新的東西，看到了很多不一樣的世界，看到了很多不同的人性，所以對於我來說是一個很好的經歷，感謝你的提問，我現在很好。」隨即也坦露了五年來的心路歷程：「在這五年的過程當中我做了很多事情，但是也一直想要找到一個故事和劇本，是跟我那個時候的心境跟感受，可以融合在一起的角色。五年沒有拍戲其實對一個演員來說挺殘酷的，表演是我愛的事情，在過程中當你探索它，你再去嘗試它，我覺得我很真係一個這樣的機會，比任何時候都真珍惜。這個挑戰我一定要用自己120%的努力，全身心去完成好，對得起我自己，對得起導演對我的這份信任，對得起所有等待我的人，這是我最大的一個心願。」

冰冰感謝大家的支持，珍惜拍戲機會，全力以赴。（VCG）

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