亞洲電影大獎｜洪金寶與太太亮相 57歲高麗虹明艷照人
撰文：莫匡堯
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第十六屆亞洲電影大獎今日（12日）舉行頒獎禮，早前已預告會獲頒「終身成就獎」的洪金寶，攜同妻子高麗虹一同亮相紅地毯。洪金寶輕扶拐杖、神情顯得精神飽滿，受訪時表示：「精神！見到咁多後生仔梗係要精神啲！」高麗虹少有出席公開場合，現年57歲的她明艷照人，看上去比實際年齡年輕。
而較早前八爺袁和平亦於紅毯上亮相，洪金寶笑指能夠在頒獎禮場合上看見大家非常開心，更笑言難得：「就算喺街上面見到朋友都覺得好開心！」
獲頒「終身成就獎」，洪金寶率先在紅地毯上分享感受：「可能會瞓唔着，諗下點解佢哋會頒呢個獎畀我，而唔係畀第二個！」
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