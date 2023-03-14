謝霆鋒自導自演唔搵王菲參演　陳偉霆譚俊彥為《爆裂點》瞓身拚搏

香港國際影視展今日（14日）舉行一系列香港電影發布會，由林超賢及邱禮濤分別執導的作品《爆裂點》與《海關戰線》同場舉行。邱禮濤攜同《海關戰線》演員謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟及陳家樂等出席；林超賢則攜同《爆裂點》演員陳偉霆、譚俊彥及周秀娜等出席發布會活動。

電影《海關戰線》由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟與陳家樂等主演。（陳順禎 攝）

林超賢攜同《爆裂點》的演員陳偉霆、譚俊彥與周秀娜，一同出席香港國際影視展發布會。（陳順禎 攝）

主演《海關戰線》的張學友，在發布上會曾笑指預告片中的動作戲已經是戲中的全部，謝霆鋒作為《海關戰線》的演員兼動作指導，在訪問時表示學友的動作戲其實不少，亦有特意進行設計：「其實係有嘅，而佢係非常非常敏捷。佢話有差唔多七年冇拍過戲，猶其係動作電影，但今次佢用嘅兵器、揸槍，係好似日日有練咁樣。」

首次擔任動作指導，謝霆鋒表示有一定的擔心：「我拍咁多動作電影，我（在動作指導上）係參與好多嘅，但係今次牽涉畀其他演員的動作，確實多咗一份擔心。」身兼數職，謝霆鋒依然表示能支撐得到：「做到幾多盡量做啦，一定要Keep住個精神嘅！」而同樣有份主演的劉雅瑟與陳家樂則分別指自己動作戲份不多，陳家樂更笑指：「我唔係好多，但之後希望參與霆鋒導演嘅戲，可以畀佢訓練下！」

謝霆鋒在《海關戰線》除了演出外，亦兼任電影的動作指導。（陳順禎 攝）

在《海關戰線》首次合作吳鎮宇的林嘉欣，分享合作的感受：「第一次拍住吳鎮宇，做佢對手，咁佢眼神好利㗎啦！好過癮！因為我哋兩個係對立，所以要好堅定！」而擅長文戲的林嘉欣，動作戲份並沒有太多：「我同霆鋒講『唔洗㗎！錫住我，我文戲OK啦！』咁佢就話『得喇！少啲少啲！』」但他表示謝霆鋒的表現非常專業認真：「我見佢每一次都會親身示範一次畀大家睇，無論係你哋揸槍、定係我要跨欄。咁開槍又唔可以眨眼，佢就會觀察你點樣做，然後會示範一次，咁你就發現原來有竅門嘅！」

《海關戰線》是林嘉欣與張學友第三度合作的電影。（陳順禎 攝）

在《男人四十》及《暗色天堂》後第三度與學友合作，林嘉欣表示非常順暢自然：「佢對上一次拍戲就係同我一齊，我哋已經係第三次合作。其實唔洗入戲出戲，我哋已經好自然、好合拍。」對於三次合作相隔20年，他表示察覺學友的變化：「好唔同嘅係更靚仔、更有味道！」

謝霆鋒將於成龍監製兼主演的電影《新警察故事2》裡，首次自導自演。（陳順禎 攝）

對於謝霆鋒將會首執導演筒，拍攝由成龍監製兼主演的《新警察故事2》，霆鋒表示並沒有在生涯的計劃之中：「唔係夢想嚟，首先真係（成龍）大哥嘅安排嚟，因為陳木勝導演唔喺到，我哋都好希望可以延續呢個IP（專利），因為由2004到2024已經20年，希望順利啦！」他表示當年的演員今天個個獨當一面：「2004年嘅團隊，無論係由阿Sa去到Daniel（吳彥祖）、尹子維、安志杰、Charlie（楊采妮），呢班人全部喺到。」他續指：「我哋係暫定原班人馬一齊。」對於擔任導演，霆鋒表示作出決定並不容易：「我爭扎咗好耐嘅，因為係一個自己唔熟悉嘅責任，但係大哥就好堅持。」而近日霆鋒與樂壇天后女友王菲高調拖手現身，被問及會否邀請王菲參演電影，霆鋒笑言：「唔會啦！」

王菲及謝霆鋒近日高調地拖手現身。（小紅書圖片）

而早前在中環鬧市實景拍攝的電影《爆裂點》，在煞科後首次進行大型宣傳，主演的張家輝未能到場出席。多年來集中在內地發展的陳偉霆，自言適應香港的拍攝模式：「節奏唔係差好遠，兩邊都差唔多，一樣咁做，只不過你嘅投入程度係點，因為當你知道要拍林導嘅作品，你就要瞓身，預咗要拚搏。」但在電影中與張家輝合作亦令他獲益良多：「我記得拍第一場戲，我搞咗佢哋好耐，喺醫院入面嘅一場，但係家輝哥一同帶住我去做，分享好多經驗畀我，拍完我學到好多嘢。」對於往後的發展重心，陳偉霆分享指：「我自己兩邊走嘅。我自己十幾年呢，好少喺香港嘅街道走，但係拍《爆裂點》，取景係好實在嘅，所以我都好懷念，同埋好鍾意。」

《爆裂點》導演林超賢（右二）與陳偉霆、譚俊彥及周秀娜一同接受訪問。（陳順禎 攝）

《爆裂點》導演林超賢表示拍攝電影的每一位演員也非常辛苦與努力：「喺我嘅戲裡面，對演員嘅折磨更加嚴峻。當然拍戲會好似上癮咁，係會每一部都想高過上一部。」被問及有否因為體能上的苦楚而對導感到害怕，譚俊彥笑指：「驚嘅都唔會企喺到啦！導演對自己嘅要求好高，我哋每一個人都要將最好嘅攞晒出嚟。」為了拍攝動作場面，譚俊彥表示自己有特意做好準備：「加操係有嘅，但係之前同導演溝通過，佢知道我嘅能力去到邊到，同埋加操之外，（如何）維持其實都係要諗嘅嘢。食嘢啦、心肺我係覺得好重要，因為一打就唔知打到幾時。」

譚俊彥在體能上早做準備拍攝林超賢執導的電影《爆裂點》，而周秀娜則表示希望往後能有更多動作戲。（陳順禎 攝）

近年積極開發拍攝電影的譚俊彥，分享自己作為演員的定位：「其實冇分電影定電視劇，我專注做好一個演員，有好嘅角色就去做。」對於文戲武打，他表示自己沒有偏好：「拍得多動作嘅，身體固然要Keep住，但係跟住落嚟我會做下喜劇，我又想做下啲觀眾未見過嘅嘢。」至於周秀娜戲份的動作戲份，娜姐笑指：「我諗我最大嘅動作戲，就係喺山洞入面爬好長好長嘅樓梯。但係我都鍾意動作戲嘅，希望下次合作林導可以有多啲嘗試。」導演林超賢亦馬上笑指：「我收到喇！」