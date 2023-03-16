中國乒乓之絕地反擊｜鄧超孫儷夫妻檔拍住上　獲原型人物大讚

由鄧超及俞白眉執導、鄧超主演的《中國乒乓之絕地反擊》，將於3月16日在香港正式公映，鄧超特別與香港觀眾分享拍攝心路歷程。

鄧超的表現獲原型人物讚賞。（劇照）

問：把中國乒乓球壇的真實歷史故事拍為電影，當中最大的困難是什麼？



答：其實劇本籌備階段就磨了很久，劇本做了五年，期間遇上很多困難，甚至期間有一次覺得不做這個故事了，太難了。我和大家的認知是一個水平線的，就是乒乓小白（註：對於乒乓知識有限的意思）。為數不多的乒乓記憶，就是在小學時候搶那個石球台，如果不是這個專案，我也不知道中國乒乓有低迷的時候，有這段故事。

等故事確定了，新的難點又來了：球怎麼拍？很多競技體育是可以進攻的，大開大合的，但乒乓就是一張枱、一個小球，通過球的互動定輸贏。那我們就得找教練，我們有前國家隊的，以及俱樂部教練，來自五湖四海的18個教練。越進入越覺得自己無知，剛開始時覺得自己平時也運動，也打籃球，協調性也不錯，應該可以。我回看自己的變化，就覺得自己剛開始是笨拙得和提線木偶一樣。教練說你先練球感，把球先打明白。

問：你最希望觀眾看到這部電影的哪些價值觀與意義？



答：我們雖然是一個講乒乓的體育電影，但其實更重要的是，這是一個講人的故事，講的是我們怎麼面對低谷。其實我們更希望能通過這個乒乓故事，給觀眾送上一點力量，能堅定地去相信，這件事本身就已經非常有勇氣非常不容易了。我們都經歷了很不一樣的三年，希望觀眾能在看完電影之後，有重新去拼、去堅定信仰的能量。

就像拍這個電影的過程中，我們也遇到許多困難的時候，我們最經常說的話，就是你演的角色都做到了，你還怕什麼？相信相信的力量，去相信、去享受我們所熱愛的一切。

問：幾位角色原型人物馬文革、孔令輝及劉國梁等來探班並指導演員，你心情如何？他們有沒有提到什麼意見，或是什麼話令你與俞白眉最感到窩心？



答：其實非常誠惶誠恐，都是故事裡的原型來探班，很緊張有哪些細節做得不夠到位。但是幾位指導經常給我們很多建議，幫我們把那個世界一點一點搭建起來，像馬指導就經常告訴我們哪個球當年是怎麼發的，哪個場景怎麼跳更接近當年的實際情況，真的非常非常感謝他們！

包括一開始蔡指導（鄧超飾演的原型人物蔡振華教練）也質疑我們，問你們能拍好嗎？後來成片出來，我們請幾位原型看片，很忐忑，但他們當時看完特別感慨，蔡指導後來走出來說：「鄧超，可以！」真的一下子給我很大力量。

問：體育精神中的拼搏、在低谷中不放棄，以及要有逆境自強的堅持，你個人經歷上，有哪段時間與此相似，請分享當時的心境及如何熬過來？



答：其實不只是我，每個人生活中都有不順或低谷的時候。這時候我們需要跟自己進行一場對話，我為什麼要堅持做這個事？我的初衷是什麼？我是不是真的熱愛這件事？就像我是真的喜歡電影，喜歡好的故事，喜歡在不同類型上和大家握手擁抱。拍的過程我們真的很快樂，每一天都很開心，拍到一個好的鏡頭，拍了一場好戲，剪出一場好戲。

我覺得我們都應該更擁抱多元。我確實也喜歡冒險，就像我喜歡體育一樣。可能也是職業的敏感，我覺得只有冒險才能做好這個職業。不管是哪一種身份，我必須對這個世界很感興趣。所以我覺得怎麼看待這些，我首先覺得要去改變，去相信，去解決，往下一次更好的自己前進。

《中國乒乓之絕地反擊》獲黎明獻聲演繹主題曲。（劇照）

問：許魏洲為了貼近飾演的人物馬文革，把眉毛也拔掉，是你授意還是他自己決定？



答：試裝的時候和造型設計其實只是剃掉頭髮，但後面他為了更貼近角色，就自己決定把眉毛拔了，我們很驚喜也很意外，但更多的其實還是欣慰、佩服。

問：許魏洲為角色塗深了膚色，很多觀眾都完全認不出他來，為何當初選擇這位皮膚白皙的男演員來演？



答：我們在選擇演員的時候，第一點就是希望他們能在外形上盡可能貼近，或者說在造型後能非常像，同時除了演員神色狀態和人物契合之外，他的意願非常重要，因為你要知道你在塑造誰。許魏洲之前其實是有點乒乓功底的，而且他自己在塑造這個角色上非常非常有追求，意願很強烈。

我們這個戲最重要的是關於人物內心，我們是因為這個選擇他們，而且他們本身就是神似的。不管怎麼樣，到電影呈現的時候，最重要的呈現是什麼？是精神。

問：當日太太孫儷自薦擔任女主角，你一開始沒同意，孫儷指你的反對是對她的演技不認可，究竟什麼原因令你猶豫了一下（你自稱）？



答：其實這部電影前期在選角籌備的時候，我第一時間是不敢找孫老師的，這麼一個群像戲，情況這麼複雜，我就一直在猶豫，直到有一天孫老師看完劇本，隨口問了我一句：「你那電影怎麼樣了？誰演他夫人啊？」我可能也是過於實在的回答她：「還得大家商量一下。」孫老師開玩笑的直接回了我一句：「你還遲疑？那我不考慮了。」

後來我們開會，原型的夫人指定特別希望這個角色能由孫老師出演，於是我又回頭去找孫老師，強烈邀請孫老師出演，孫老師也很喜歡這個劇本，揶揄了我幾句就放了我一馬。

問：你是影帝，太太孫儷是視后，這電影是你們相隔許多年再合作，感覺如何？



答：感覺非常好，本身就有默契在，而且孫老師的表演一直都非常精準和完美，加上這個人物我們也是取材於乒乓球界的一些真實人物和故事，當時我們找了一些真正的運動員家屬請教，他們都說孫老師和角色很合適，也有很多共同點，好像冥冥之中就得是她來出演。上海話對她來講就很熟悉了，而且王盈她本身也是一個講吳語的人物，在片場都是她根據人物性格發揮出來這些精采台詞。

孫儷以行動支持老公鄧超。（劇照）

問：太太孫儷在《中國乒乓之絕地反擊》上映當日，在微博曬出訂造給你的禮物，取名為「一隻熱愛乒乓的蠢羊」，並以「勇者無畏，智者無敵」來勉勵你，你感受如何？



答：很感動，一直以來都覺得是太太在保護我，在照顧我更多一點。其實很多人並不瞭解自己，我卻可以從太太的角度更加瞭解自己。就是孩子，有時候也讓我覺得孩子像父親一樣在照顧我。他們經常寫小紙條、小黑板，我可能隔幾天才會看到，妹妹也會寫很多小星星的紙條，在膝蓋上寫上我們的Slogan，這些都是很溫暖的東西，這時候就會覺得，總有一股溫暖且有力的力量，永遠在你身後為你托底。

問：你自己最喜歡電影哪一段？原因是什麼？



答：兵敗哥德堡那一場印象非常深刻，在人物情緒、劇情節點還是拍攝手法，都是相對濃墨重彩的一筆，現在想起來心跳還是會很快。因為那是我們第一次嘗試用第一人稱的主觀鏡頭來拍攝，需要我自己身上架着攝影機，同時還要保證還在那個人物情緒裡。就是你準備了這麼多年，背水一戰，付出了這麼多，立下那樣一個誓言，但是比賽輸了的那個結果一下子衝擊過來，是挺特別的一次拍攝經歷。

問：找黎明來演唱主題曲，給予外間很大驚喜，為何有此構思？



答：大家都知道黎明老師也非常喜歡乒乓球，他的名字和個人氣質就自帶優勢。黎明，就像咱們乒乓一樣，特別讓人感覺有希望，而且一直以來我自己就很喜歡黎明老師！黎明老師很久沒有一展歌喉了，很榮幸能邀請他來為我們乒乓獻唱。