曼達洛人︱星球第三季終於曝光　失落文明城市變廢墟被水晶封印

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月1日上線Disney+串流平台啟播，第三季將會推出八集，每逢星期三更新。第三季第二集，曼達洛人Din Djarin終於與Baby Yoda古古（Grogu）來到自己也未曾到過的故鄉曼達洛星球，星球因為經歷長期戰爭而被廢棄，而Din Djarin亦終於找到傳說中的Bestar礦洞。



以下內容將含有《曼達洛人》第三季首集劇透，未收看的觀眾慎入！

Din Djarin孖住萌爆古古在《曼達洛人》第三季重新上路，以民族發源地曼達洛星球為目的地。（《曼達洛人》劇集劇照）

第二集開首，曼達洛人Din Djarin不理女族長Bokatan的警告，按星球定位來到曼達洛星，果然發現星球因為戰爭而被水晶封印表面，成為一片荒蕪之地。Din Djarin對古古表示自己成長於曼達洛星的月球上，也從未踏足過民族的發源地，對一切也感到戰兢與新鮮。而Din Djarin在星球表示堪察過後，亦發現Bokatan的情報錯誤，曼達洛星的空氣並未如傳言一樣被毒氣污染，能夠安全呼吸。

來到第三季第二集，曼達洛人的發源星球真身終於曝光！（《曼達洛人》劇集截圖）

Din Djarin帶着古古駕駛戰機來到曼達洛星。（《曼達洛人》劇集截圖）

從曼達洛星遠處已可見星球昔日的繁盛。（《曼達洛人》劇集截圖）

果然如傳言所指，曼達洛星經過戰爭後，星球表面被水晶封印。（《曼達洛人》劇集截圖）

但Din Djarin測試後發現，曼達洛星未如傳聞一樣空氣被毒氣污染，仍然安全。（《曼達洛人》劇集截圖）

幾經波折，Din Djarin亦在Bokatan的帶領下遊覽廢棄的地下城，發覺曼達洛族過去失落的文明與曾經宏偉的都市，慨嘆戰爭的毀滅性。過去的《星球大戰》作品中，集中敘述戰爭與背後爭戰的理念，並沒有探討刺激、眩目的戰爭背後存在的傷痛，《曼達洛人》來到第三季，亦進一步觸及深層次的思考。

女族長眼看曾經短暫管治的曼達洛星變成廢墟，不禁慨嘆。（《曼達洛人》劇集截圖）

女族長Bokatan與Din Djarin一同重新探秘曼達洛星。（《曼達洛人》劇集截圖）

女族長Bokatan與Din Djarin走在廢棄的曼達洛地下城裡。（《曼達洛人》劇集截圖）

Din Djarin對曼達洛星失落的文明感到驚訝。（《曼達洛人》劇集截圖）

在女族長Bokatan的帶領下，Din Djarin找到了Bestar金屬的礦洞。（《曼達洛人》劇集截圖）

而Din Djarin亦最終找到了傳說中的Bestar金屬礦洞，亦來到有傳能夠洗去一切過犯的泉水。在女族長Bokatan的引領下，Din Djarin浸在泉水之中，重新宣讀成為曼達洛人的誓言，但完成儀式後，Din Djarin竟然突然遇上突如期來的意外！究竟Din Djarin能否全身而退？便有待第三集揭曉。

Din Djarin在Bestar礦洞中找到傳說中的泉水。（《曼達洛人》劇集劇照）