第95屆奧斯卡頒獎典禮已於本周初舉行,由電影公司A24出資拍攝的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)橫掃「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」及「最佳男、女配角」等七項大獎,成為本屆大贏家。

《奇異女俠玩救宇宙》於本周初舉行的奧斯卡頒獎典禮上奪得七項大獎,成為本年度的大贏家。(Carlos Barria/路透社)

日前A24為慶祝電影奪得奧斯卡最佳電影,於美國《紐約時報》(The New York Times)買下全版廣告,設計更極為「簡約」,全版幾乎留白、只印上電影裡經常出現的「手工眼珠」作為象徵,並加插一行細字恭賀電影得獎。

投資拍攝《奇異女俠玩救宇宙》的電影公司A24,日前於美國《紐約時報》上刊登全版廣告,設計極為簡約、具象徵性,恭賀電影獲得奧斯卡「最佳電影」獎。(A24 IG圖片)

「手工眼珠」在電影《奇異女俠玩救宇宙》裡的象徵意義極大,在電影的不同部分也曾經出現。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

不單止A24借廣告再度宣傳電影,在《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡大贏家後,香港亦有連鎖品牌跟風,以廣告抽水成為話題。瑞典傢俱品牌IKEA的香港分部的廣告,向來熱愛借社會熱話發揮,今次亦不落後,甫一公布獎項便刊登網絡廣告,連續在九款傢俬產品上加上「手工眼珠」。

而美國連鎖快餐店KFC亦在日前刊登同類設計的廣告,將兩件貼上「手工眼珠」炸雞拼貼在峽谷相片上,還原了《奇異女俠玩救宇宙》的其中一幕。

美國連鎖快餐店KFC香港分部,日前亦推出有《奇異女俠玩救宇宙》裡「手工眼珠」元素的廣告。(KFCHK IG圖片)

KFC香港的廣告取材自《奇異女俠玩救宇宙》的其中一幕。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)