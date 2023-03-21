曼達洛人︱銀河系首都帝國倒台後首曝光　設計更仔細極似銀翼殺手

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月1日上線Disney+串流平台，每逢星期三更新一集。第三季第二集，故事落在支線角色身上，一位首兩季被帝國軍軍閥操控的科學家，參加新共和國的改造計劃後，來到銀河系首都Coruscant上投身服務，亦因此帶觀眾到曾於《星球大戰前傳》三部曲裡出現的主要場景。然而在前傳三部曲以外，Coruscant在帝國時期及帝國倒台後均從未曝光，令觀眾大感新鮮，亦對銀河系最發達星球的都市生活感到好奇。

《曼達洛人》第三季第三集的故事主線，稍移離以Din Djarin為中心的主軸。（《曼達洛人》劇集劇照）

第三季第三集的主線在於早前曾經出現，被帝國軍閥操控的科學家身上。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant是一個徹底都市化的星球，外觀上已經完全沒有綠化帶與水源，表面密鋪上建築物，極具哥德式風格，與1927年的經典未來科幻電影《大都會》（Metropolis）相當接近。在《星球大戰前傳魅影危機》（Star Wars：Episode I—The Phantom Menace）裡，Coruscant星球作為共和國的首都，是國會與絕地武士聖殿的所在之處，呈現不少過去在《星球大戰》裡未曾出現的都市感場景。

《星球大戰》的銀河系首都頗具經典科幻電影《大都會》的未來城市設計影子。（《大都會》電影劇照）

電影的銀河系首都Coruscant星球首次於《星球大戰》前傳裡出現。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

共和國議會也位於Coruscant星球上。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

絕地武士的聖殿也位於Coruscant星球上。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

Coruscant星球是一個徹底都市化的星球。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

銀河系首都Coruscant星球的外貌。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

銀河系首都Coruscant星球的全貌。（《星球大戰前傳魅影危機》電影截圖）

在《曼達洛人》第三季第三集裡，後帝國時代的Coruscant星球首度曝光，除了電腦特技比二十多年前更仔細立體外，對都市生活亦有更貼地的描繪。不論公務宿舍、市中心、國會演講廳、火車站與市中心外的工業區域，《曼達洛人》劇集均有意填補《星球大戰》電影未能呈現的城市面貌，不少畫面與都市設計更與《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）具有相近槪念，令不少科幻電影忠粉着迷。

兩位曾經為帝國工作的人員，一同參與改造計劃後，在Coruscant星球遊覽，更享用疑似雪條的甜品（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球亦是新共和國不少設施所在。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球是一個徹底城市化的星球，全星球最高的山峰，也在平民廣場中僅僅突出最頂峰部分。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球的城市夜景。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球的城市夜景。（《曼達洛人》劇集截圖）

參與改造計劃的科學家所住的公務員宿舍。（《曼達洛人》劇集截圖）

參與改造計劃的科學家所住的公務員宿舍。（《曼達洛人》劇集截圖）

參與改造計劃的科學家所住的公務員宿舍。（《曼達洛人》劇集截圖）

《曼達洛人》的未來設計風格，與銀翼殺手亦有不少相近之處。（《銀翼殺手2049》電影劇照）

Coruscant星球裡的辦公室。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球的火車。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球的火車站。（《曼達洛人》劇集截圖）

Coruscant星球的火車內部。（《曼達洛人》劇集截圖）