馮淬帆新戲開鏡怒罵王晶　直指作品害了很多人︰一輩子的恥辱

台灣驚悚電影《蝴蝶大廈》今日（21日）於新北市舉行開鏡儀式，電影由導演錢人豪執導，主角有尹馨、曹佑寧以及資深演員馮淬帆。馮淬帆早年飾演不少香港喜劇電影盛名，包括洪金寶執導的《奇謀妙計五福星》系列，及王晶執導的《精裝追女仔》、《最佳損友》系列，搞笑形象深入民心。但馮淬帆於《蝴蝶大廈》開鏡禮上，接受台灣媒體訪問時，直指在香港拍攝過不少「鬧劇」，更表示是他「一輩子的恥辱！」亦大鬧昔日合作次數不少的王晶：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘！」

馮淬帆於《蝴蝶大廈》開鏡禮上痛罵昔日合作不少的王晶「王X蛋」。（陳順禎 攝）

曾經與王晶長期合作，馮淬帆顯然對昔日拍檔的評價甚差，還直指︰「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。」雖然馮淬帆未有明確指出涉及王晶的實質事件，但就不恥自己演過這堆瘋狂戲︰「我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」更發誓就算片酬再多，也不再演鬧劇。至於未來的演藝路向，馮淬帆仍然有所期許：「我到現在還沒有成功，我很想演一部大反派角色，走之前最好演一部。」

馮淬帆的代表作《精裝追女仔》及《最佳損友》等電影，均由王晶執導。（影片擷圖）

馮淬帆過去曾演出王晶執導的電影，形象深入觀眾心目中。（《精裝追女仔》電影截圖）

馮淬帆表示現在縱使片酬再高，也不會接拍「鬧劇」。（《精裝追女仔》電影截圖）

馮淬帆長年於台灣生活，他表示台灣人也有看過他昔日演出的香港電影，連鄰居也能夠從電影作品中認出他。馮淬帆亦指台灣網友對他的銀幕形象印象極深，當中猶以《最佳損友》為甚，電影中的經典台詞「金山橙你個提子」（台譯：香蕉你的芭樂），網友很喜歡用，但他個人而言並不喜歡聽見。

馮淬帆於《最佳損友》裡飾演「牛精帆」一角，經常講粗口，經過神父的告解後，以水果名代替粗口，於是有了「金山橙你個提子」的名句。（《最佳損友》電影截圖）

八十年代活躍香港影壇的馮淬帆，定居台灣多年，雖然近年亦有接拍《五個小孩的校長》及《明月幾時有》等香港電影，但已明顯減產不少。馮淬帆表示因為疫情而休息5年，雖然期間曾接到來港拍攝電影的邀請，但顧及疫情期間仍然要到香港，最後亦推卻邀請。為《蝴蝶大廈》重新亮相大銀幕，馮淬帆表示：「除非有很不喜歡的劇本或某一種原因，正常情況下是沒有理由不拍的，不過我也推了很多戲。」