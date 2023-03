金馬影后舒淇日前在社交網站分享一輯造型照,身穿白色長裙展露纖腰長腿,身上沒半點贅肉,獲大批網民激讚。隨後她又出Post分享keep fit心得:「能站的時候不坐 能坐的時候不躺 還有保持一顆快樂愉悅的心情,我啥都吃 甜品也吃適量就好 然后晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好,如果需要熬夜 就正常吃7分飽就好~當然你吃進去多少 消耗掉就好 找到適合自己飲食習慣 運動的方式 其實健康瘦身很簡單 ⋯⋯千萬不要餓肚子喔 當然謝絕所有油炸的 油膩的 還有酒100CC就好 所以不喝最好」。

舒淇以英文霸氣回應。(網上截圖)

網民留言指佩服舒淇的堅持,要很自律才能到46歲還能保持這般完美的身材,不過有人以英文留言暗寸她冇生過仔身材不會走樣,舒淇親自以英文回復「我有好多朋友生完仔身材仲好過我」(Many of my friends who have had children have better body shapes than me),霸氣十足。