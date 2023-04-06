機動兵工廠︱碌盡人情邀金像提名導師　鄭中基：budget有七位數

鄭中基旗下網絡頻道「機動電視台」早前宣布舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，並於今日（6日）舉行開鏡儀式，攜同課程星級導師楊偉倫及學員陸維德（Wade）、林美圻（米奇）、周芷慧（阿杰）、何求、陳昭煊（超酸）及李煥林一同出席，啟動「機動兵工廠」計劃。

鄭中基舉辦「機動兵工廠」演員訓練，攜同星級導師楊偉倫𢎽六位學員出席開鏡儀式。（葉志明 攝）

鄭中基（Ronald）於開鏡儀式上接受訪問時表示早已開始籌備試鏡，並收到大量有志參與者報名：「我哋有差唔多600幾人（報名），但係得6個位，所以都做咗幾耐casting，終於揀到呢6位。」對於挑選學員的準則，Ronald表示：「我哋唔係由零開始訓練，佢哋都有啲經驗，我就睇佢哋平時、有啲話學咗戲5年、有啲冇學過戲。有啲有學過嘅又反而比冇學過嘅緊張，所以會睇好多嘢。喺裡面會揀（表現）最自然、舒服嗰幾個囉！」

鄭中基在開鏡上接受訪問時表示，「機動兵工廠」計劃反應踴躍，有超過600人報名，最終選出3男3女。（葉志明 攝）

「機動兵工廠」名額僅設6個，鄭中基表示沒有特別原因，但希望能選出三對男女參與：「我哋會根據呢3 pair人去畀戲佢哋做，如果十幾個嘅，我唔係搞個好大嘅班囉，呢個似workshop多啲。」Ronald表示訓練計劃共有八堂，最後一集才會決定最終人選，亦表示：「其實我哋冇淘汰㗎！因人為我想個個參與嘅學員都係真心嚟學嘢，就算最尾選唔到，我都想佢哋帶到嘢走。」報名人數踴躍，鄭中基表示要視乎節目反應一再決定會否開設第二期訓練。

鄭中基亦透露「機動兵工廠」計劃耗資超過七位數字。（葉志明 攝）

「機動兵工廠」除了由鄭中基親自上陣、落場與學員對戲，亦邀得「阿卵」楊偉倫、「蝦頭」楊詩敏及謝君豪出任星級導師，陣容強大。Ronald笑指已碌盡人情咭：「我哋搵嘅導師都好好，一搵佢哋都已經應承，同埋咁啱有啲導師應承咗之後就宣布入圍金像獎男主角（楊偉倫）、女配角（楊詩敏 ），所以希望啲學員將好哋學到嘢，最緊要係呢樣。」但表示先教演技，暫時不會涉足歌唱部分。

鄭中基碌盡人情咭邀請星級導師，當中楊偉倫（右）及楊詩敏在答應後更提名金像獎。（葉志明 攝）

鄭中基更透露，「機動兵工廠」成本甚高：「我哋嘅budget都大㗎，有七位數字！」而計劃亦會拍攝短劇，以正劇為主，但不確定被選中的學員最後將投身甚麼作品：「我哋會幫嗰位學員諗下佢應該做大咩先，唔一定拍劇嘅，可能一嚟就有人搵佢拍電影呢！簽咗（藝人合約）我哋當然會幫佢搵工作啦！拍戲、廣告、我嘅Channel拍下片先都得！」

鄭中基亦預告完成「機動兵工廠」後，下一步將會舉辦循迴演唱會，將以澳門為首站，分站暫定為10個城市地區，並有機會包括台灣。