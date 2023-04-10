蜜桃成熟時｜李麗珍轉型當脫星轟動全港　相隔多年親揭背後原因

八、九十年代是港產三級片最蓬勃的時候，為求走紅不少女星甘願放手一脫，當年以玉女形象見稱的李麗珍，於1993年宣布連續接拍三部三級片，轟動全港，相隔三十年她受訪剖白轉型當脫星的背後原因。

1993年27歲的李麗珍擺脫小妹妹形象，正值顏值高峰女人味十足。（電影截圖）

李麗珍獲麥當雄賞識接拍第一部電影《停不了的愛》，當年的她只得17歲，之後演過《開心鬼》、《為你鍾情》、《富貴逼人》系列，1988年更憑《最後勝利》首度提名香港電影金像獎最佳女主角。雖然演藝事業發展得算順風順手，但李麗珍有感多年來被定型為小妹妹，決心擺脫玉女形象，一脫求突破。

《蜜桃成熟時》畫面唯美，不會有低俗感覺。（電影截圖）

去年李麗珍上節目《演員．門》談及當年轉型脫星的心情：「演了十幾年妹妹覺得好局限，當時自己和經理人公司都覺得，我再拍落去都是差不多，當年稱這些為『唯美藝術電影』，賣性感賣青春是好自然的。其實公司當時已經考慮到這個問題，於是早就安排我拍攝一本寫真集，去熟習這類情況，讓自己有晒心理準備，不會去到現場感到尷尷尬尬。」

更多《蜜桃成熟時》精彩畫面

+ 17

李麗珍表示當年沒有「打真軍」這回事，裸露演出已經很不得了，1993年她一口氣拍下《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》及《不扣鈕的女孩》三部三級片，當中以《蜜桃成熟時》成績最好，票房突破1200萬，李麗珍亦轉型成功，往後戲路更廣。當時很多三級片約找上門，李麗珍卻有感是時候收手：「到我拍過三部之後，發覺都有很多重複，於是決定不再去拍這種『唯美藝術電影』。」到1996年拍罷《玉蒲團II玉女心經》，李麗珍正式脫離艷星之列。