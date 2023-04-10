吳耀漢離世｜自爆21歲為性愛而結婚　與第二任太太相愛逾半世紀

著名演員吳耀漢於9日晚離世，享年83歲。吳耀漢中學時期被父親送往英國留學，兩任妻子都在當地認識，他曾受訪透露跟第一任太太結合，純粹為了性愛，結果婚姻維持僅半年，後來遇上現任太太Susan方知何為真愛，二人挽手走過58個年頭，完美體現出「執子之手，與子偕老」。

吳嘉龍不時在IG分享跟父母合照。（IG圖片）

吳耀漢出身於富裕家庭，父親吳海霖為九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，當年還有一夫多妻制，吳父有四名太太、十六名子女，吳耀漢排第八，為二房幼子。由於母親一早離世，跟兄弟姊妹又不親近，加上被送往英國留學十分孤單，吳耀漢19歲時跟外藉初戀女友交往，兩年後更不理父親反對堅持結婚，結果父親決定「斷糧」不再經濟支持。

有指吳嘉龍被女友家嫌窮而未能結婚，吳耀漢受訪時公開為兒子出氣。（IG圖片）

為了愛情放棄麵包，吳耀漢只能夠自力更新，但婚後方發展跟太太並非真愛，他曾受訪表示：「嗰陣覺得好愛個女仔，初戀嘛！其實只係性愛滿足，唔係真正愛情，半年後就離婚」。吳父一早睇得通透，可惜到吳耀漢醒覺時，吳父已離世，當時吳耀漢窮到連機票都買不起，未能返港送父親一程。

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吳耀漢本來在英國大學修讀牙醫，唸了一年便轉往咸斯特戲劇學院攻讀戲劇，演出BBC劇集時認識了現任太太，二人於1965年結婚，婚後育有三女一子，孻仔吳嘉龍亦為圈中人。