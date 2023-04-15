惠英紅自認貪婪恨攞金雞影后　網友撐：需要敢表達野心的女演員

63歲惠英紅近年常駐內地發展，參與了不少綜藝節目，憑藉真實的性格圈粉無數，且演技精湛，備受認可，深受網友喜愛。最近，美國雜誌《W Magazine》首推中文版，邀請多位女星包括惠英紅在內的女星拍短片、對話，以此打開新篇章。



雖然惠英紅是金像、金馬雙料影后，但她直言自己對獎項仍有渴望：「我這個人其實真的……可以說挺貪婪的，在獎項方面。首先，工作對我來說，是我生命的一部分，那我的工作能給認同，給所有人的認同，還能夠給你一個證明書，就是讀書你拿到冠軍還是有一個證書嘛，那獎項對我來說，同樣的一個感覺它就是一個證明書。所以所有獎項我都非常重視，那我希望能夠衝三金吧，兩金我衝了，我想衝三金。」惠英紅一邊講一邊忍不住笑道：「有點貪婪吧？」

惠英紅非常重視獎項。（W中文版視頻截圖）

不過，這番說話得到不少網友支持，認為她做「三金影后」是名副其實，紛紛留言道：「華語世界需要惠英紅這樣敢於表達自己野心的女演員，謙謙讓讓真的很無聊」、「那就做個努力攀爬山頂的野心家」、「主要是她夠格有實力說這話」等。

惠英紅勇於表達對獎項的渴望。（微博截圖）

惠英紅曾三度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」及兩度奪得「最佳女配角」，不止是首屆金像獎影后，同時也是目前金像獎史上唯一一位靠武打片獲該獎項的女演員；2017年，惠英紅以《血觀音》斬獲第54屆金馬獎「最佳女主角」；劇集方面同樣有一席之地，憑藉《鐵探》獲得萬千星輝頒獎典禮2019「最佳女主角」。目前，惠英紅與倪大紅、梁家輝、葉童主演的電影《我愛你》將於6月21日上映，很多觀眾都視為她衝擊今年金雞百花電影節的法寶，而放眼整個華語影壇，只有周迅、章子怡、周冬雨是三金影后。

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