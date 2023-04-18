金像獎2023｜陳可辛致辭悼亡父好沉重　吳君如爆事後不滿失準爆粗

金像獎每年都有懷緬已故電影工作者環節，今年也不例外，當晚陳可辛在播出導演爸爸陳銅民、吳耀漢、坂本龍一以及顧嘉煇等片段前負責致辭，吳君如雖然冇到場，但事後就在IG撰文表示兩個月來都很感觸，又爆料指陳可辛在家排練時心情沉重，嫌她嘮叨一度發脾氣，事後又因表現失準爆粗說：「I fxxked up!!」君如感慨：「好多人嘅名從來未出現過係金像獎，今次係唯一一次兼最後一次。包括陳可辛最愛嘅爸爸陳銅民，我親愛的uncle ，我個女陳是知嘅爺爺。」感謝眾人留低的回憶和智慧。



《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》日前圓滿結束，導演陳可辛偕他與吳君如的17歲愛女陳是知現身行紅地氈，但君如就未有現身。進場前訪問中，陳可辛透露自己今年非頒獎嘉賓，但要負責其中一個部分，原來就是致敬已故電影人的環節。

陳可辛與女兒陳是知現身金像獎，吳君如雖然冇到場，但就全程留意住典禮進行。（資料圖片）

找陳可辛負責這一部分絕對是合適人選，因為本年度的致敬名單上，亦有其亡父陳銅民的名字。陳銅民身兼導演、編劇等，陳可辛自小已視他為榜樣，不過他本年2月於泰國離世，享年92歲，陳可辛一家亦有飛往曼谷奔喪。

陳銅民2月離世，吳君如與陳可辛遠赴泰國奔喪。（VCG）

金像獎當晚，大會播出2分幾鐘的片段，向坂本龍一、顧嘉煇、吳耀漢、余子明等致敬，當中包括陳可辛亡父陳銅民。陳可辛緊接致辭，指多位父輩電影人對自己影響甚深，全靠他們，自己才能找到方向，他傷感說：「如果冇我爸爸嘅《赤膽好漢》，係唔會有後來嘅《十月圍城》。佢哋嘅承傳留低咗畀我哋好多嘢，教我哋點樣行到下一條路。今日我哋要向佢哋致敬，因為佢哋畀咗好多智慧同埋回憶我哋。今晚我哋會睇到好多離開咗我哋嘅人，有啲人嘅名字從來冇喺電影金像獎出現過，今晚亦都會係最後一次，包括我爸爸，佢個名叫陳銅民。」由於心情複雜，陳可辛致辭時一度忘詞，要出動「貓紙」，講到父親名字時亦語帶哽咽。

金像獎當晚，陳可辛負責致辭懷念多名電影工作者。（資料圖片）

金像獎致敬環節，有陳銅民照片，以「導演/編劇/宣傳/演員訓練班主任」描述他。（電視截圖）

吳君如當晚都有睇金像獎直播，她事後在IG撰長文抒發自己在陳銅民逝世兩月來的感觸，君如講到25年前陳可辛憑《甜蜜蜜》在金像獎掃走9個大獎，自己的《四面夏娃》雖然輸了同屆影后，但當晚無論贏的輸的，都一齊迫旅遊巴去麗晶酒店，其中一幕令她歷歷在目，她說：「陳可辛拎住幾個金像獎，帶住佢爸爸媽媽逼喺架巴士度，佢哋仲無位坐！大家對電影真係好熱血。時間一跳就25年！」

陳可辛與亡父陳銅民皆是導演，陳可辛憑《甜蜜蜜》橫掃金像獎時，亦有帶爸爸媽媽去慶功。（VCG）

之後她談到陳可辛在家中綵排致辭環節時，自己千叮囑萬吩咐對方切勿忘詞，「我仲同佢講，你一定要唸熟佢，唸一百次，唸一千次，因為你只有一次機會去表達你嘅心情，跟住佢發我老忟話：『呢啲係我心裏面嘅說話，我點會唔記得！』結果咪真係唔記得。因為呢件事令佢太沉重。我好了解。所以我即刻shut up。」不過，典禮後陳可辛傳訊息予君如說：「I fxxked up!!」

陳可辛致辭時，由於名單上也有其導演爸爸陳銅民，他緊張得一度忘詞，要睇「貓紙」，他向君如說自己「fxxked up」。（電視截圖）

而君如就說：「我一早話㗎啦，佢噚晚負責向所有離開咗嘅電影人致敬。裏面包括我哋嘅前輩，好多係同我合作無間嘅夥伴同埋朋友。好多人嘅名從來未出現過係金像獎，今次係唯一一次兼最後一次。包括陳可辛最愛嘅爸爸陳銅民，我親愛的uncle ，我個女陳是知嘅爺爺。And I love and miss you all❤️❤️多謝你哋留低俾我哋嘅回憶同埋智慧。」