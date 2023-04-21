《盜月者》Anson Lo拉傷腰部　跑姿欠流暢拍畢向劇組合十致歉

盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan），今早（21/4）為新戲《盜月者》開工，二人先拍攝追逐戲份，但Anson Lo動作似乎並不流暢，一cut機更需要搭住Edan膊頭回休息處。其後Anson Lo上落貨車時，見他不時按著腰部，又需要工作人員拎出木箱當作梯級，疑似是受腰部舊患復發所影響。



Anson Lo拍畢跑步場面，步姿顯得蹣跚不穩。（陳順禎 攝）

步行時亦要就住就住。（陳順禎 攝）

之後再拍攝追逐戲時，Anson Lo動作明顯不流暢，cut機後更對工作人員雙手合十道歉，Edan 與導演去看playback 時，Anson Lo 亦留在原地，工作人員亦隨即拎出膠櫈讓他坐下來休息，其七人保姆車之後更開到他附近，讓他到車上休息。

與Edan拍攝追逐戲時，Anson Lo動作生硬，事後要搭住Edan走回休息處。（陳順禎 攝）

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事後經理人花姐回覆《香港01》查詢表示︰「Anson Lo是拍電影時拉親，今日會再去睇醫生，冇大礙，多謝大家關心！」其實Anson Lo 過往不時受腰患困擾，他曾表示會定期做物理治療及針灸，而教母亦有煲湯補補。不過近日他除有拍攝《盜月者》工作外，亦有為《12怪盜》開工，今早他開工前在IG限時動態表示「40小時多的兩邊拍攝開始！」似乎是不想因自己的腰患而影響拍攝進度，故忍痛開工。