唐寧黃寶龍世紀合體開直播　談拍《四個32A》獻初吻：驚到喊

1996年上映的《四個32A和一個香蕉少年》以四位少女主角由青春期到長大的故事為骨幹，由唐寧、文頌嫻、何嘉莉及蔡詩敏飾演少女時代，而成年版則為李麗珍、莫文蔚、王馨平及李蕙敏，而「香蕉少年」就由童星出身黃寶龍飾演。

唐寧與黃寶龍合體開Live，分享多張珍貴舊照片。（影片截圖）

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日前唐寧於YouTube開直播，與多年冇見面黃寶龍合的合體，大談昔日拍戲趣事，講起在《四個32A》扮演小情侶，當年14、15歲的他們竟然要親身上陣拍多場接吻戲甚至床戲，齊齊為藝術犧牲獻出初吻。唐寧指第一場接吻戲在九龍塘及樂富附近公園拍攝：「當時驚到喊，副導演姐姐拖住我行公園，所以我咁記得個公園」。

唐寧與黃寶龍在《四個32A和一個香蕉少年》齊齊獻出初吻。（電影截圖）

第二場親熱戲在舂坎角拍攝，劇情講到唐寧與黃寶龍慾初嚐禁果，在暗角偷偷親熱，黃寶龍憶述要對唐寧又攬又摸又鍚，緊張到哭起來，亦因為表現不佳而激嬲導演曾志偉：「拍咗兩日，太驚，有身體接觸要摸大髀，真係太驚匿埋一邊喊晒，好尷尬唔想拍，第一日拍攝好唔順利，導演好唔開心就收工。」

呢隻手原來係替身。（電影截圖）

重溫唐寧、黃寶龍親密演出

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黃寶龍透露第二日拍攝由任策劃兼客串演出的張之亮擔任導演，一些較大膽的動作，例如壓在唐寧身上及摸大髀等，由工作人員做替身拍攝，他笑說：「所以大家睇近鏡鏡頭隻手係大啲！」講起這段拍攝經歷，唐寧多次指場戲好大膽，當年跟黃寶龍年紀很小，又沒有男女親熱經驗，所以會驚到喊。

黃寶龍去年成為床褥品牌代言人，年過40的他跟唐寧一樣童顏。（影片截圖）

黃寶龍指在《四個32A》表現不佳而「臭朵」，加上踏入青春期，突然間就沒有人再找他拍戲，而他亦淡出娛樂圈。而唐寧亦自爆當年拍完《四個32A》，有公司簽她跟黃寶龍及另外兩名女生，組成偶像組合「chiwawa」，仲去過台灣上著名主持胡瓜的綜藝節目，但最終沒有直式出道。