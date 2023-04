《威尼斯謀殺案》奇案系列第三回　 奧斯卡影后楊紫瓊奇異加盟

繼《東方快車謀殺案》(Murder on The Orient Express)、《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)後,全球賣座偵探推理系列進入第三章《威尼斯謀殺案》(A Haunting In Venice)首支預告登場,今次賣點就係有出爐奧斯卡影后楊紫瓊演出,深入全新的靈異世界。

楊紫紫在戲中演通靈師。(《威尼斯謀殺案》影片截圖)

全新靈異推理電影《威尼斯謀殺案》今日發佈首支預告,怪異動作骷髏骨走馬燈貫穿預告片段,直至走馬燈停格於骷髏頭被拿下,暗示駭人命案的發生。住在威尼斯鬼魅水鄉美景中的各主角,齊集陰森古堡參與降神會,一名痛失女兒的母親為再次聽到女兒的聲音而召喚了亡靈,期間發生連串詭異事件,揭開背後隱藏的黑暗與秘密⋯⋯此夜的駭人經歷疑幻似真,到底是真實降臨於眾人,抑或只是心魔作祟?

一奪奧斯卡,Michelle立即成為荷里活搶手貨。(《威尼斯謀殺案》影片截圖)

電影由奧斯卡提名編劇米高格連 (Michael Green) 改編自神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂 (Agatha Christie) 的小說《Hallowe'en Party》,除了一貫教觀眾意想不到的懸疑推理劇情之外,本作更加入恐怖靈異元素,勢必吸引更多觀眾,掀起新一輪奇案熱潮!

除了簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)和楊紫瓊(Michelle Yeoh)外,《威尼斯謀殺案》演員陣容還有:《格雷的五十道陰影》(Fifty Shades of Grey)型男占美杜倫(Jamie Dornan),及贏過8次艾美獎,兩次金球獎的大紅人天娜菲(Tina Fey)等。