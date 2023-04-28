《威尼斯謀殺案》奇案系列第三回　 奧斯卡影后楊紫瓊奇異加盟

繼《東方快車謀殺案》（Murder on The Orient Express）、《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）後，全球賣座偵探推理系列進入第三章《威尼斯謀殺案》（A Haunting In Venice）首支預告登場，今次賣點就係有出爐奧斯卡影后楊紫瓊演出，深入全新的靈異世界。

楊紫紫在戲中演通靈師。（《威尼斯謀殺案》影片截圖）

全新靈異推理電影《威尼斯謀殺案》今日發佈首支預告，怪異動作骷髏骨走馬燈貫穿預告片段，直至走馬燈停格於骷髏頭被拿下，暗示駭人命案的發生。住在威尼斯鬼魅水鄉美景中的各主角，齊集陰森古堡參與降神會，一名痛失女兒的母親為再次聽到女兒的聲音而召喚了亡靈，期間發生連串詭異事件，揭開背後隱藏的黑暗與秘密⋯⋯此夜的駭人經歷疑幻似真，到底是真實降臨於眾人，抑或只是心魔作祟？

一奪奧斯卡，Michelle立即成為荷里活搶手貨。（《威尼斯謀殺案》影片截圖）

電影由奧斯卡提名編劇米高格連 (Michael Green) 改編自神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂 (Agatha Christie) 的小說《Hallowe'en Party》，除了一貫教觀眾意想不到的懸疑推理劇情之外，本作更加入恐怖靈異元素，勢必吸引更多觀眾，掀起新一輪奇案熱潮！

除了簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）和楊紫瓊（Michelle Yeoh）外，《威尼斯謀殺案》演員陣容還有：《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）型男占美杜倫（Jamie Dornan），及贏過8次艾美獎，兩次金球獎的大紅人天娜菲（Tina Fey）等。