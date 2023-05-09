《美生中國人》獲白宮邀請放映　關繼威獲拜登擁抱激動落淚

迪士尼旗下串流平台Disney+最新劇集作品《美生中國人》（American Born Chinese）日前於美國舉行首映，劇集由全華裔班底演出，以一位華裔高中生的成長為題材，並投入大量中國神話及傳奇小說元素，令故事更富多元性。劇集由《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奧斯卡出爐影后楊紫瓊、最佳男配角關繼威及吳彥祖等一眾世界知名華裔演員主演，《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導。



劇集《美生中國人》由楊紫瓊、關繼威及吳彥祖領銜主演。（《美生中國人》劇集海報）

在5月7日舉行首映以後，關繼威更帶劇集進入白宮，在慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民的傳統文化月活動上，與美國總統拜登等一眾嘉賓欣賞劇集，並分別於活動上致辭。拜登於活動上發言時提到關繼威童年時參演的作品《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple Of Doom），他笑指：「很遺憾地，這是我印象中的你！」

憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪奧斯卡最佳男配角獎的關繼威，帶同新作《美生中國人》進入白宮，在「亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民傳統文化月」的慶祝活動上放映。（視覺中國）

美國總統拜登於活動上致辭時表示，對關繼威的印象來自他童年時參演的作品《魔域奇兵》。（視覺中國）

拜登亦表揚關繼威勇奪奧斯卡的作品及其影響：「我從來沒有得到奧斯卡金像獎。我完全不能演戲，我也不能唱歌、跳舞，基本上甚麼也做不到，但很高興能夠與你們相聚。」他續指：「而你的經歷觸及了整個社會，一個多元社會、文化、反映了美式生活的每一部分。」

美國總統拜登在發言時讚揚關繼威的經歷以至作品在社會、文化上的供獻。（視覺中國）

放映《美生中國人》劇集前，關繼威亦於活動上致辭，他一如奪得奧斯卡最佳男配角時，提到自己從一位抵達加州的越南難民到成為奧斯卡得獎人，他站在白宮東翼的演講台上表示：「這個時刻對我非常重要，因為我知道這是美國一座重要的紀念建築，而這個國家曾經張開雙手歡迎我。」他更表示進入白宮的一刻，他忍不住落淚。

關繼威再次分享他以越南難民身份來到美國的故事，指美國當年為他展開雙臂、歡迎他，讓他今天進入白宮時非常感觸。（視覺中國）

關繼威在白宮致辭時，美國總統拜登一直同台站立。（視覺中國）

他亦表示《美生中國人》是一個關於移民家庭裡「美生中國人」二代的故事：「尋找屬於他們的道路、打造他們的方向、並在困難的旅程裡經歷一切高山低谷。這是關於一個美國人的新身份，在文化與價值觀上融和與互為影響。」完成發言後，關繼威更於總統拜登熱情擁抱，並一同於銀幕上欣賞《美生中國人》的放映。

關繼威完成發言後，與美國總統拜登熱情擁抱。（視覺中國）

美國總統拜登與關繼威熱情擁抱。（視覺中國）

美國總統拜登亦於會上回應近日美國編劇工會（WGA）發動的大罷工，對出席白宮活動的嘉賓表達對事件的看法，他表示深信編劇應該給予一個公平的待遇，亦認為解決辦法應該「盡早達成」。拜登於《美生中國人》劇集放映前表示：「我真誠地希望荷里活編劇大罷工能夠和解，此後編劇能夠盡早得到他們應得的、公平的待遇。」