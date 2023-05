《美生中國人》獲白宮邀請放映　關繼威獲拜登擁抱激動落淚

迪士尼旗下串流平台Disney+最新劇集作品《美生中國人》(American Born Chinese)日前於美國舉行首映,劇集由全華裔班底演出,以一位華裔高中生的成長為題材,並投入大量中國神話及傳奇小說元素,令故事更富多元性。劇集由《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奧斯卡出爐影后楊紫瓊、最佳男配角關繼威及吳彥祖等一眾世界知名華裔演員主演,《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導。



在5月7日舉行首映以後,關繼威更帶劇集進入白宮,在慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民的傳統文化月活動上,與美國總統拜登等一眾嘉賓欣賞劇集,並分別於活動上致辭。拜登於活動上發言時提到關繼威童年時參演的作品《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple Of Doom),他笑指:「很遺憾地,這是我印象中的你!」

拜登亦表揚關繼威勇奪奧斯卡的作品及其影響:「我從來沒有得到奧斯卡金像獎。我完全不能演戲,我也不能唱歌、跳舞,基本上甚麼也做不到,但很高興能夠與你們相聚。」他續指:「而你的經歷觸及了整個社會,一個多元社會、文化、反映了美式生活的每一部分。」

放映《美生中國人》劇集前,關繼威亦於活動上致辭,他一如奪得奧斯卡最佳男配角時,提到自己從一位抵達加州的越南難民到成為奧斯卡得獎人,他站在白宮東翼的演講台上表示:「這個時刻對我非常重要,因為我知道這是美國一座重要的紀念建築,而這個國家曾經張開雙手歡迎我。」他更表示進入白宮的一刻,他忍不住落淚。

他亦表示《美生中國人》是一個關於移民家庭裡「美生中國人」二代的故事:「尋找屬於他們的道路、打造他們的方向、並在困難的旅程裡經歷一切高山低谷。這是關於一個美國人的新身份,在文化與價值觀上融和與互為影響。」完成發言後,關繼威更於總統拜登熱情擁抱,並一同於銀幕上欣賞《美生中國人》的放映。

美國總統拜登亦於會上回應近日美國編劇工會(WGA)發動的大罷工,對出席白宮活動的嘉賓表達對事件的看法,他表示深信編劇應該給予一個公平的待遇,亦認為解決辦法應該「盡早達成」。拜登於《美生中國人》劇集放映前表示:「我真誠地希望荷里活編劇大罷工能夠和解,此後編劇能夠盡早得到他們應得的、公平的待遇。」