迪士尼再將遊樂設施拍成電影　《鬼咁多大屋》全屋機關處處

迪士尼繼《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，今次輪到經典鬼屋「Haunted Mansion」，以頂尖先進CG特技和製作，升級改裝成為既驚嚇刺激又搞笑的娛樂歷險大電影《鬼咁多大屋》（HAUNTED MANSION）

成屋啲鬼話嚟就嚟。（《鬼咁多大屋》影片截圖）

從預告可見，戲中大屋有著各式各樣的陰魂，鏡中、書櫃內、走廊、窗邊，簡直潛藏在每個角落。一班所謂通靈專家，包括神父、靈媒、導遊和歷史學家，即使起初自稱豪不畏懼，各施各法幫手驅魔，但最後仍然被嚇到「一戙都冇」，甚至被鬼上身。

雙鬼上身，眼都凸。（《鬼咁多大屋》影片截圖）

大屋不止有猛鬼，還有迷離「機關」，突然轉動的走廊、離奇消失的大窗、自動移動的大椅等等，無奇不有。一班通靈專家一籌莫展，到底最後能否突破重重機關，成功驅鬼呢？

這間全新鬼屋星光熠熠，包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列金像提名男星奧雲韋遜 （Owen Wilson）、《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）金像女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《自殺特攻》（The Suicide Squad）金像男星謝拉力圖（Jared Leto） 等。