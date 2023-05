迪士尼再將遊樂設施拍成電影　《鬼咁多大屋》全屋機關處處

迪士尼繼《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)後,再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕,今次輪到經典鬼屋「Haunted Mansion」,以頂尖先進CG特技和製作,升級改裝成為既驚嚇刺激又搞笑的娛樂歷險大電影《鬼咁多大屋》(HAUNTED MANSION)

成屋啲鬼話嚟就嚟。(《鬼咁多大屋》影片截圖)

從預告可見,戲中大屋有著各式各樣的陰魂,鏡中、書櫃內、走廊、窗邊,簡直潛藏在每個角落。一班所謂通靈專家,包括神父、靈媒、導遊和歷史學家,即使起初自稱豪不畏懼,各施各法幫手驅魔,但最後仍然被嚇到「一戙都冇」,甚至被鬼上身。

雙鬼上身,眼都凸。(《鬼咁多大屋》影片截圖)

大屋不止有猛鬼,還有迷離「機關」,突然轉動的走廊、離奇消失的大窗、自動移動的大椅等等,無奇不有。一班通靈專家一籌莫展,到底最後能否突破重重機關,成功驅鬼呢?

這間全新鬼屋星光熠熠,包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列金像提名男星奧雲韋遜 (Owen Wilson)、《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)金像女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《自殺特攻》(The Suicide Squad)金像男星謝拉力圖(Jared Leto) 等。