康城影展︱與Marvel隊長貝兒娜森熱舞　楊紫瓊綠寶石首飾大有來頭

一年一度影壇焦點盛事「第76屆康城電影節」，現正於法國舉行。年初於「第95屆奧斯卡頒獎典禮」憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everything All At Once）奪得「最佳女主角」的楊紫瓊昨日（21日）亮相康城紅地氈，並出席晚上舉行的「Women in Motion」晚宴。

楊紫瓊日前盛裝出席康城電影節。（視覺中國）

楊紫瓊在紅地氈上登場後，晚上換上黑白色晚裝出席晚宴。（視覺中國）

宴上，楊紫瓊與同為奧斯卡影后的貝兒娜森（Brie Larson）站在椅上熱舞，上演「奇異女俠」大戰「Marvel隊長」，成為全場焦點。在盛裝出席、配戴眾多名貴珠寶首飾下，亦無阻楊紫瓊享受派對氣氛。

楊紫瓊於康城電影節晚宴期間，站到椅子上熱舞。（楊紫瓊社交媒體影片截圖）

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年屆60的楊紫瓊，縱使與貝兒娜森相差近30年，但活力與親和力仍不下於貝兒，二人熱舞期間多次變換舞姿，亦舉起酒杯暢飲。期間，影片清晰可見楊紫瓊胸前懸垂的寶石項鏈，據指為法國頂級珠寶品牌Boucheron的綠寶石與鑽石首飾，與黑色晚裝及白色紗袖手套非常相襯。

楊紫瓊於康城電影節晚上，配戴綠寶石珠寶出席晚宴。（視覺中國）

楊紫瓊往日不止一次配戴綠寶石首飾出席公開活動，昨日日間亦身穿Balenciaga專門訂造的翠綠色長裙亮相康城紅地氈。而在楊紫瓊主演的賣座電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）裡，重要的一項道具——男主角母親家傳的綠寶石鑽戒，原來亦是楊紫瓊的私人珍藏之一。

楊紫瓊於日間亮相康城電影節紅地氈時，亦身穿一襲翠綠色長裙。（視覺中國）

當時劇組道具組因為成本不足，道具綠寶石戒指的成品不似預期，令需要全程配戴該枚戒指的楊紫瓊不得不出動「私伙」，從珠寶盒裡取出一枚自己有份參與設計的綠寶石戒指，作為電影道具。最後在《我的超豪男友》裡，「婆媳打麻將」與「飛機求婚」兩幕重要戲份裡，楊紫瓊的綠寶石戒指均發揮了重大的作用，亦因此成為一時佳話。

有指《我的超豪男友》中不少珠寶都是楊紫瓊的私伙。（劇照）