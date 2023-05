康城影展︱與Marvel隊長貝兒娜森熱舞　楊紫瓊綠寶石首飾大有來頭

一年一度影壇焦點盛事「第76屆康城電影節」,現正於法國舉行。年初於「第95屆奧斯卡頒獎典禮」憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everything All At Once)奪得「最佳女主角」的楊紫瓊昨日(21日)亮相康城紅地氈,並出席晚上舉行的「Women in Motion」晚宴。

楊紫瓊日前盛裝出席康城電影節。(視覺中國)

楊紫瓊在紅地氈上登場後,晚上換上黑白色晚裝出席晚宴。(視覺中國)

宴上,楊紫瓊與同為奧斯卡影后的貝兒娜森(Brie Larson)站在椅上熱舞,上演「奇異女俠」大戰「Marvel隊長」,成為全場焦點。在盛裝出席、配戴眾多名貴珠寶首飾下,亦無阻楊紫瓊享受派對氣氛。

楊紫瓊於康城電影節晚宴期間,站到椅子上熱舞。(楊紫瓊社交媒體影片截圖)

+ 1

年屆60的楊紫瓊,縱使與貝兒娜森相差近30年,但活力與親和力仍不下於貝兒,二人熱舞期間多次變換舞姿,亦舉起酒杯暢飲。期間,影片清晰可見楊紫瓊胸前懸垂的寶石項鏈,據指為法國頂級珠寶品牌Boucheron的綠寶石與鑽石首飾,與黑色晚裝及白色紗袖手套非常相襯。

楊紫瓊於康城電影節晚上,配戴綠寶石珠寶出席晚宴。(視覺中國)

楊紫瓊往日不止一次配戴綠寶石首飾出席公開活動,昨日日間亦身穿Balenciaga專門訂造的翠綠色長裙亮相康城紅地氈。而在楊紫瓊主演的賣座電影《我的超豪男友》(Crazy Rich Asian)裡,重要的一項道具——男主角母親家傳的綠寶石鑽戒,原來亦是楊紫瓊的私人珍藏之一。

楊紫瓊於日間亮相康城電影節紅地氈時,亦身穿一襲翠綠色長裙。(視覺中國)

當時劇組道具組因為成本不足,道具綠寶石戒指的成品不似預期,令需要全程配戴該枚戒指的楊紫瓊不得不出動「私伙」,從珠寶盒裡取出一枚自己有份參與設計的綠寶石戒指,作為電影道具。最後在《我的超豪男友》裡,「婆媳打麻將」與「飛機求婚」兩幕重要戲份裡,楊紫瓊的綠寶石戒指均發揮了重大的作用,亦因此成為一時佳話。

有指《我的超豪男友》中不少珠寶都是楊紫瓊的私伙。(劇照)