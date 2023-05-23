溫裕紅逝世｜《赤裸羔羊》慘被賤男拋棄 邱淑貞代出頭打到爆缸
撰文：許育民
出版：更新：
資深藝人溫裕紅（Esther）在5月19日安詳離世，終年54歲。溫裕紅主力在TVB擔任主持工作，但早期都有當演員，還有客串電影拍攝。1992年便拍下由王晶監製，邱淑貞、任達華主演的電影《赤裸羔羊》。
戲中溫裕紅飾演被賤男髮型師Tommy（林仲歧 飾）拋棄的角色，當時更懷有對方骨肉，但Tommy對她冷冷淡淡，於是直踩上髮型屋交涉，結果當地遭賤男奚落，而當時身為客人的邱淑貞更火上加油，直指Tommy已移情別戀愛上自己，叫她死心。
Tommy更當場向溫裕紅掉幾百蚊要她自行去墮胎，溫不甘受辱，怒摑對方，但立即觸怒賤男，回摑之餘更怒踢對方。此刻邱淑貞終於出手，打到賤男爆晒缸。原來邱淑貞是溫的好姊妹，一直力勸溫離開，但力勸不聽，於是設局引賤男露出真面目。
溫裕紅的背景，與家人的關係?
無綫藝人溫裕紅上周離世終年54歲，溫裕紅自小於沙田一個公共屋邨成長，家中有多個兄弟姊妹。據知，溫裕紅年少時性格反叛，其中一位親姐更一度欲登報與溫裕紅脫離關係(更多詳情請看)。事件中，溫裕紅曾證實對方是其親姊，回應指...詳情請看。在工作上，溫裕紅多年效力無綫，最後因為一個原因而離巢。
溫裕紅與老公的感情生活? 與林淑敏的關係是?
早年患上乳癌病癒後，當時的男友卻提出分手。不過之後，溫裕紅其後再遇真命天子恩愛12年。當年病癒後，是基督徒兼摯友林淑敏患上癌症，溫裕紅當時就...詳情請看。