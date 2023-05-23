溫裕紅逝世｜《赤裸羔羊》慘被賤男拋棄　邱淑貞代出頭打到爆缸

資深藝人溫裕紅（Esther）在5月19日安詳離世，終年54歲。溫裕紅主力在TVB擔任主持工作，但早期都有當演員，還有客串電影拍攝。1992年便拍下由王晶監製，邱淑貞、任達華主演的電影《赤裸羔羊》。

溫裕紅在戲中希望與賤男復合。（《赤裸羔羊》影片截圖）

眼淚攻勢，對方亦不為所動。（《赤裸羔羊》影片截圖）

戲中溫裕紅飾演被賤男髮型師Tommy（林仲歧 飾）拋棄的角色，當時更懷有對方骨肉，但Tommy對她冷冷淡淡，於是直踩上髮型屋交涉，結果當地遭賤男奚落，而當時身為客人的邱淑貞更火上加油，直指Tommy已移情別戀愛上自己，叫她死心。

溫被金錢耍走。（《赤裸羔羊》影片截圖）

一怒之下掌摑對方。（《赤裸羔羊》影片截圖）

（《赤裸羔羊》影片截圖）

結果慘遭還擊。（《赤裸羔羊》影片截圖）

邱淑貞起初落井下石。（《赤裸羔羊》影片截圖）

Tommy更當場向溫裕紅掉幾百蚊要她自行去墮胎，溫不甘受辱，怒摑對方，但立即觸怒賤男，回摑之餘更怒踢對方。此刻邱淑貞終於出手，打到賤男爆晒缸。原來邱淑貞是溫的好姊妹，一直力勸溫離開，但力勸不聽，於是設局引賤男露出真面目。