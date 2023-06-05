新古惑仔之少年激鬥篇｜加插六四新聞畫面　每一集都觸碰政治題材

25年前上映的《新古惑仔之少年激鬥篇》，食住《古惑仔》系列電影水尾，找來當年還屬初出茅廬的謝霆鋒，李燦森、袁偉豪及吳彥祖等，分別飾演少年版的「陳浩南」、「山雞」、「巢皮」及「大頭仔」等角色，雖然劇情離不開江湖仇殺，但戲中不時出現一些警世字句去勸導青少年，甚至以1989年為背景，加入六四事件的新聞畫面，令這部古惑仔電影跟其他同系列作品有點與眾不同。

謝霆鋒憑這部片奪得最佳新演員。（網上圖片）

《新古惑仔之少年激鬥篇》當年話題性不少，例如電影被評為三級片，男主角謝霆鋒到上映時都「未夠秤」，無緣欣賞自己的演出，而他憑這部作品於《第18屆香港電影金像獎》奪得最佳新演員。

《新古惑仔之少年激鬥篇》出現六四事件新聞畫面。（電影截圖）

然後出現這幾句文字。（電影截圖）

血流成河。（電影截圖）

而對比正傳第一集《古惑仔之人在江湖》中，陳浩南少年時期加入洪興社前設定為1985年，而《新古惑仔之少年激鬥篇》就改為1989年，陳浩南與仇家進行一場激烈廝殺時，適逢六四事件發生，劇情講到陳浩南因為劈友而錯過到醫院見母親最後一面，醫院內的電視正在播放播導六四的新聞片段，仲有現場人士收看新聞時的表情特寫，之後鏡頭轉換到兩幫派大戰後血流成河的畫面，配上旁邊字幕打出「有人為了爭取民主自由而流血，有人為了個人理想而流血，也有人不知為了什麼而流血」的字句。

少年版「大頭仔」由吳彥祖飾演，而正傳中成年版就變成錢嘉樂，成為網民恥笑的材料。（電影截圖）

這個安排讓不少網民留下印象，亦有人指出多部《古惑仔》電影或多或少都滲入政治元素，當中以《97古惑仔之戰無不勝》最明顯，當年適逢香港回歸，電影以選出「屯門區話事人」為主線，兩名候選人要參與辯論大會，擺明影射特首選舉，而第六集《勝者為王》拍攝時正值2000年中華民國總統選舉，戲中台灣黑幫盟主「登基」與時任總統陳水扁的就職典禮來個平行剪接。